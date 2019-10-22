В Екатеринбурге учителя математики обвинили в том, что он избил школьника из-за бумажного самолетика

В Екатеринбурге педагог набросился с кулаками на ученика своей школы, когда тот возвращался из магазина с покупками. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, которая ждет результатов судмедэкспертизы.

Все произошло в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Ученик седьмого класса школы №74 Руслан (имя изменено. – Прим. Ред.) возвращался из магазина с покупками. По дороге он встретил учителя математики Григория Мирзояна из своей школы. Неожиданно педагог накинулся на парня и несколько раз ударил рукой в живот.

Обеспокоенные родители отвезли школьника в больницу. На следующий день мама Руслана написала заявление в полицию. Во время осмотра врачи увидели у парня на животе ушибы.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, первоначально педагог в своих показаниях говорил следующее:

- Он рассказал, что когда шел по улице, то почувствовал, что кто-то кинул ему в голову бумажный самолетик. Учитель обернулся, в этот момент рядом проходил потерпевший. Он решил, что это был он, - рассказал наш собеседник.

Но позже учитель изменил свои показания. Григорий Мирзоян рассказал, что в голову ему бросили не бумажный самолетик, а камень.

После встречи с учителем семиклассника доставили в больницу

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что в произошедшем разбирается полиция.

- В рамках начатой проверки полицейские установили и опросили всех участников инцидента. Школьник направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

В департаменте образования Екатеринбурга отказались комментировать ситуацию, объяснив, что все случилось за пределами школы. На этот факт обратила внимание и директор школы №74 Екатерина Кожевникова.

В разговоре с «Комсомолкой» она сказала следующее:

- Насколько мне известно, преподаватель не признает то, в чем его обвиняют, - уточнила Екатерина Кожевникова, воздержавшись от более развернутого ответа.

На сайте школы указано, что стаж работы Григория Егоровича 23 года. Также Мирзоян является учителем первой квалификационной категории.

Благодарим паблик «Лампа» за помощь в подготовке материала.