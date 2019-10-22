Гастроли в Екатеринбурге в ноябре 2019 года: самое интересное

В ноябре в Екатеринбурге будет на что посмотреть: в город с гастролями приедут известные музыканты, писатели, актеры и журналисты. Месяц будет богатым на культурные мероприятия для всех возрастов.

В нашей «Афише» мы расскажем о самых интересных событиях культурной жизни.

Спектакль «Спасатель» московского театра Антона Чехова 16+

8 ноября, 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1.

Билеты: от 1 800 до 5 500 рублей.

В главных ролях: Геннадий Хазанов и Федор Добронравов. Режиссер: Леонид Трушкин.

Дочь Рози отправила старого отца Барри в дом престарелых, и сама устроилась туда работать, чтобы ухаживать за ним. Вскоре в их жизни появляется ловелас Джонни, который живет на полную катушку. Он помогает выйти из депрессии Барри и поддерживает Рози, когда от той уходит муж.

Жизнерадостная и немного философская драма о том, что порой каждому из нас в жизни нужен такой «спасатель», благодаря которому появляются силы для движения вперед.

Спектакль поставлен по пьесе канадского драматурга Норма Фостера.

Геннадий Хазанов и Федор Добронравов - прекрасный актерский дуэт. Фото: Афиша проекта

Концерт группы «Би-2» 6+

9 ноября, 19 часов, Экспо-центр, бульвар Экспо, 2.

Билеты: от 2 300 до 3 300.

Музыканты известной группы «Би-2» представят новую программу NewBest, которая состоит из треков с альбома «Горизонт событий» и проверенных хитов коллектива: «Полковник», «Невероятная история», «Иномарки» и других.

Вход в зал откроют в 18 часов. Продолжительность концерта 3 часа.

Группа Би-2 ежегодно собирает в Екатеринбурге полные площадки. Фото: официальный сайт музыкального коллектива

Концерт легендарного участника проекта ENIGMA Эндрю Дональдса

10 ноября, 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1.

Билеты: от 1 300 до 3 500 рублей.

Участник легендарного проекта ENIGMA Эндрю Дональдс, голос которого знают во всех странах, даст единственный концерт в Екатеринбурге в рамках всероссийского тура. Эндрю – признанный певец и автор песен с берегов солнечной Ямайки.

Музыка ENIGMA – синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств. У проекта – свой собственный стиль «энигматик», который покорил весь мир.

Золотой голос "Энигмы" устроил большой тур по городам России. Фото: Афиша проекта

Моноспектакль «Предисловие» с Евгением Гришковцом 12+

11 и 12 ноября, 19:30, Театр драмы, Октябрьская площадь, 2.

Билеты: от 1 500 до 4 500 рублей.

Писатель, актер и драматург Евгений Гришковец в 2018 году выпустил роман «Театр отчаяния или отчаянный театр», а в качестве предисловия к книге придумал полноценный спектакль, сыграв в нем главную и единственную роль.

В постановке Евгений Гришковец расскажет о процессе создания литературных произведений и художественных образов, которые появляются из биографии и истории повседневности.

Автор покажет, что происходит с человеком, уходящим в собственное прошлое, какие воспоминания вновь и вновь появляются в его жизни, а какие уходят навсегда.

«Хочу сделать на сцене то, с сего когда-то начал сценическую деятельность, и чего почти тридцать лет не делал», - говорит автор спектакля Евгений Гришковец.

Евгений Гришковец умеет рассуждать о простых истинах. Фото: официальный сайт проекта

Спектакль «За двумя зайцами» Московского государственного академического театра «Русская песня» 16+

12 ноября, 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1.

Билеты: от 1 200 до 4 800 рублей.

В главных ролях: Павел Деревянко, Олеся Железняк и Надежда Бабкина. Режиссер: Нина Чусова.

Многие из нас в какой-то момент взрослой жизни встают перед выбором: любовь или расчет. Герой постановки Свирид Петрович Голохвастов решает получить все сразу, женившись на богатой Проню и наладив романтические отношения с красавицей Галей. Вот только все не так просто, когда на первое место выходят чувства.

На сцене будут шутки, танцы в исполнении любимых артистов.

Павел Деревянко регулярно бывает в Екатеринбурге с разными проектами. Фото6 Instagram актера

Выступление поэта Игоря Губермана «Новые и старые гарики» 18+

18 ноября, 19 часов, ККТ «Космос» главный зал, улица Дзержинского, 2.

Билеты: от 800 до 2 200 рублей.

Искренний, мудрый, талантливый, уникальный поэт Игорь Губерман. В его емких четверостишиях сочетается локанизм, афористичность и сочность русской частушки.

По названию программы понятно, что нас автор порадует не только старой классикой собственного сочинения, но и новыми работами. Это настоящий современный, актуальный фольклор.

Игорь Губерман - классик современного фольклора. Фото: архив

Специальный концерт и спектакль-посвящение «Наша Алла» 16+

22 ноября, 21 час, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3.

Билеты: от 1 000 до 12 000 рублей.

Принимают участие: Юлия Пересильд, Один Байрон, Рита Крон и многие другие.

Режиссер: Кирилл Серебренников

Музыкальное событие в рамках открытия фестиваля «Слова и музыка свободы», созданное к юбилею российской певицы Аллы Пугачевой. В посвящении прозвучат хиты народной артистки 1970-80-х годов. Самой Пугачевой постановка понравилась.

На фоне взлетов и падений певицы показаны повороты в истории страны. Страна у нас одна, а Алла Пугачева – у каждого своя.

Кирилл Серебренников презентует свой проект в Ельцин ЦентреФото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт «Господин Хороший» 18+

26 ноября, 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1.

Билеты: от 1 400 до 6 000 рублей.

В главной роли: актер театра и кино Михаил Ефремов.

Одно из самых актуальных событий современности – «ньюзикл» - поэтическая программа, постоянно обновляемая в соответствии с повесткой на протяжении последних 8 лет. Изменения в постановку нередко вносятся за несколько часов до начала концерта.

На этот раз в тренде у Михаила Ефремова столичные июльские протесты, семейная жизнь депутат Госдумы Натальи Поклонской, огромные богатства московских чиновников, а также выборы губернатора Санкт-Петербурга. Авторы включили в повестку и главные события в Екатеринбурге. Сдается, что не обойдется без «скверной истории» у Драмтеатра.

Фото: Афиша проекта

Спектакль «Сон разума» 18+

27 ноября, 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1.

Билеты: от 1 200 до 6 000 рублей.

Режиссеры: Сергей Безруков и Николай Горобец по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Записки сумасшедшего».

В главных ролях: Сергей Безруков, Александр Фролов, Сергей Куницкий.

Незаметный государственный служащий, 42-летний титулярный советник Поприщин недоволен собой и своей жизнью. Альтернатива серой реальности – мир фантазий, в который приглашают авторы спектакля.

Сергей Безруков колесит по России в новом образе. Фото: Афиша проекта

Концерт Артура Пирожкова «Зацепила меня»

28 ноября, 20 часов, TeleClub, улица Карьерная, 16.

Билеты: от 1 700 до 2 700 рублей.

Шоумен Александр Ревва впервые вышел на сцену в образе Артура Пирожкова 10 лет назад. Тогда никто и представить не мог, что образ мачо обернется успешной карьерой певца, у которого есть премия Муз-ТВ и «Золотой граммофон».

Александр Ревва не может выйти из образа Артура Пирожкова уже десять лет. Фото: Афиша проекта

Концерт группы «Ногу свело»: 25 лет хиту «Хару Мамбуру»

30 ноября, 20 часов, Center Music Club, улица Бориса Ельцина, 3.

Билеты: от 1 300 до 12 000 рублей.

Группа «Ногу свело» Максима Покровского отмечает день рождения легендарного хита масштабным туром по России. К этому событию коллектив выпустил одноименный сингл с несколькими версиями хита. Все они прозвучат на концерте.