«Искали пяти часов в кромешной тьме»: на Урале спасли туристов, заблудившихся по пути к буддийскому храму

Полиция и МЧС Качканара в эту субботу, 19 октября, спасли туристов, заблудившихся на горной местности по пути к буддийскому храму. Молодому человеку и девушке из Нижнего Тагила удалось позвонить на линию 112 около шести часов вечера и сказать спасателям, что они заблудились и им нужна помощь. На тот момент они уже начали замерзать. Парочка явно не была готова к длительному походу - они были легко одеты, а собой у них не было даже спичек. На вершине, куда они забрались, температура была - 10 градусов.

- Ситуацию осложняло то, что при себе у любителей приключений не имелось даже спичек для разведения костра, а также фонаря для ориентации в темноте. Рисковать и самостоятельно передвигаться куда-либо в кромешной тьме 21-летний скалолаз и его 18-летняя спутница не стали, так как находились реально в опасном месте, где ведется разработка карьера. К тому же, как ни странно, одеты романтики были явно по летней, а не по зимней погоде, в такой одежде, в которой околеть можно за считанные часы. Розыском тагильчан поручили заниматься наряду патрульно-постовой службы и спасателям. С поставленной задачей, не смотря на темное время суток, представители МВД и МЧС справились достойно,- рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Спасатели вместе с сотрудниками полиции искали парочку по темноте целых пять часов. Туристов нашли живыми и здоровыми. Их сразу доставили в отдел полиции, отогрели и отправили на ночлег в МЧС. На следующий день они поблагодарили сотрудников полиции и спасателей за помощь и отправились домой в Нижний Тагил.

В полиции напомнили уральцам, что нужно соблюдать меры безопасности, отправляясь в такие походы, как например, на популярную гору в Качканаре. В первую очередь, отправляясь в дальнюю дорогу, необходимо предупредить своих родных о том, куда и с кем вы направляетесь, о маршруте и ориентировочном времени возвращения. Обязательно нужно заблаговременно поставить в известность о планируемом восхождении инспекторов МЧС.

- В холодное время стоит одеваться теплее, потому как на вершине горы значительно холоднее, чем у подножья. Важно взять с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядить его аккумулятор и пополнить баланс, а также фонарик, спички, запас еды и воды. При таком раскладе выжить шансов гораздо больше, - добавил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.