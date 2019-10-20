Выбили стекло фонариком: уральские полицейские спасли сонного мужчину из горящего автомобиля

Трое полицейских из города Асбеста в Свердловской области спасли мужчину из горящего автомобиля. Это случилось 18 октября, когда сотрудники ППСП патрулировали район. Вечером им поступил звонок, где сообщалось о полыхающей машине, в которой сидит водитель без сознания.

- По прибытию на указанный адрес, стражи порядка увидели автомобиль, передняя часть которого уже была охвачена пламенем, а из - под капота шел густой дым. Воспользовавшись огнетушителем, стражи порядка попытались локализовать возгорание, - сообщается на официальной странице МО МВД России «Асбестовский» в Instagram.

Вытащить мужчину оказалось не так-то просто: двери автомобиля были заблокированы. Старшему сержанту Зайдуллину пришлось выбить окно при помощи фонарика. После этого из салона повалил густой дым, но человека внутри видно не было. Но вскоре полицейский нащупал ноги пострадавшего.

- За считанные секунды стажи порядка совместно с добровольцем по имени Роман оперативно вытащили пострадавшего из транспорта, и оттащили на безопасное расстояние, мужчина был без сознания, спустя несколько секунд он задышал, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина не заглушил мотор и уснул, в какой-то момент произошло короткое замыкание и возгорание двигателя.

Сейчас полицейских героев уже наградил начальник МО МВД России «Асбестовский», также ГУ МВД России по Свердловской области отправили запрос на поощрение.