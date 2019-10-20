2019-10-20T10:05:09+03:00
Происшествия

Погибли две девушки: под Екатеринбургом иномарка на большой скорости снесла ограждение и улетела в кювет

Водитель Opel Astra остался жив, а вот его пассажиры получили серьезные травмы
Юлия СТАЛИНА
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Сейчас водителя проверяют на состояние опьянения. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиСейчас водителя проверяют на состояние опьянения. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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Жуткая авария с погибшими случилась под Екатеринбургом. Сегодня ночью, в 2:05 автомобиль Opel Astra вылетел с «моста» на выезде из города Верхняя Пышма. Как сообщает руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, иномарка мчалась на большой скорости по трассе, и водитель не смог справиться с управлением, пробил ограждение и перевернулся. В салоне машины находилось пять человек, в том числе были и несовершеннолетние.

В результате аварии погибли две молодые девушки и еще три человека серьезно пострадали.

- Две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу, - комментирует Валерий Горелых.

Пострадали три человека. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Пострадали три человека. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

А вот водитель автомобиля Opel Astra не пострадал. Сотрудники полиции отправили его на медосвидетельствование, чтобы проверить его на состояние опьянения.

- Представители ДПС с наступлением светлого времени суток осуществляют обследование улично-дорожной сети на предмет выявления недостатков в ее содержании, выясняют обстоятельства, причины и условия совершения данного ДТП, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

После проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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