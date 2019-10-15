2019-10-15T14:59:59+03:00
Общество

«Сначала подумали, что шутка»: подростки из Нижнего Тагила спасли из воды тонущего мальчика

Ребята отдыхали на пруду и вдруг услышали крик - и, не раздумывая, кинулись на помощь
Мария Трапезникова
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Подростки из Нижнего Тагила вытащили из пруда тонущего мальчика и были торжественно награждены благодарственными письмами. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"Подростки из Нижнего Тагила вытащили из пруда тонущего мальчика и были торжественно награждены благодарственными письмами. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
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Накануне в Нижнем Тагиле полицейские отметили благодарственными письмами двух школьников – 16-летнего Савелия Палкина и 11-летнего Никиту Эппа. В один из жарких июльских дней ребята спасли жизнь 10-летнему мальчику, который чуть не утонул в Мурьинского пруда. «Комсомолка» поговорила с мамой Савелия, Натальей Палкиной, и узнала, чувствуют ли себя ребята героями и чем сейчас занимаются.

«ИЗ ДОМА НЕ ВЫТАЩИТЬ»

Савелий Палкин учится на первом курсе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Он любит танки и проектирование, и совсем не любит выходить из дома.

- В тот день мне пришлось насильно его вытаскивать, чтобы хоть белый свет увидел, - смеется Наталья, вспоминая тот день. – Сейчас думаю, если бы я его в тот день не повезла на пруд, история с тем мальчиком закончилась бы по-другому.

Савелий учится на первом курсе колледжа и собирается работать проектировщиком боевой техники. Фото: Наталья Палкина

Савелий учится на первом курсе колледжа и собирается работать проектировщиком боевой техники. Фото: Наталья Палкина

Раньше подросток активно занимался спортом: ходил в секцию хоккея, бокса и плаванья, но потом забросил. Сейчас цель Савелия – хорошо учиться, и в будущем поступить на работу по профессии, на проектировщика боевых машин. А ведь туда совсем не просто попасть, поэтому нужно постараться!

- Я его все-таки подталкиваю получить потом высшее образование. У нас ведь еще армия впереди, - смеется Наталья.

«СНАЧАЛА ПОДУМАЛИ, ЧТО ШУТКА»

Одним жарким летним деньком, 19 июля, две семьи решили выбраться на местный пруд, охладиться. Во время того, как Наталья со своей подругой, тоже Натальей, отдыхали, их сыновья пошли купаться.

- У нас там, у водоема, плавный спуск, поэтому можно по дну ходить, - вспоминает Наталья. – И мы заметили, что у берега там пять или шесть детей играют – и все они были без взрослых. А один из них, мальчик лет 10, в тот момент уже был в воде – баловался, кривлялся, как это всегда у детей бывает.

И вот Савелий услышал крик от девочки позади него: «Помогите, мой друг тонет!». Он обернулся и увидел, что позади него, метрах в десяти, в воде бултыхается ребенок.

Своим поступком подросток не гордится и считает, что ничего особенного не сделал. Фото: Наталья Палкина

Своим поступком подросток не гордится и считает, что ничего особенного не сделал. Фото: Наталья Палкина

- Савелий сначала подумал, что тот шутит – они сами с друзьями так делали раньше. А потом увидел его испуганные глаза и понял, что дело плохо… У нас ведь в пруду водорослей много растет, они обхватили ноги да поняли на дно.

Но подросток не растерялся – рванул к мальчику и потянул на себя, чтобы не дать утонуть. А потом понял, что может сам достает до дна и может идти.

- Он поэтому и не считает свой поступок каким-то героическим, потому что даже не плыл, - вспоминает Наталья. – Но ведь он не знал, что достает! Я, кстати, в первый момент очень разозлилась на сына, что он так необдуманно поступил! Сколько таких случаев бывало, когда погибал не утопающий, а тот, кто его спасал?

11-летний Никита помогал спасать жизнь мальчику. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

11-летний Никита помогал спасать жизнь мальчику. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

А после злости наступила гордость… Савелию помог другой юный герой, 11-летний Никита Эппа. Он подхватил утопающего – и они вдвоем потянули его к берегу. А там уже подоспели другие ребята, да и взрослые – в тот день на пруду отдыхало много народа.

- Мальчику на лицо сразу полотенце положили, у него цвет был такой, нехороший. Но вода стала сама выходить, поэтому искусственное дыхание делать не пришлось. «Скорую» сразу вызвали, его сразу увезли, - рассказывает Наталья.

«ЧТО БЫЛО ПОТОМ?»

16-летний Савелий до сих пор не считает себя героем и отказывается хоть как-то рассказывать о своем поступке – просто рассказывать, собственно, нечего. А накануне их вместе с мамами пригласили в отделение полиции, чтобы в торжественной обстановке наградить юных смельчаков.

Похвалил их за отважный поступок полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Мам, кстати, тоже наградили. Это сама Наталья. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

Мам, кстати, тоже наградили. Это сама Наталья. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

- Мамам спасибо за воспитание достойных сыновей. Ребята – молодцы, вы оказались рядом и не испугались, не растерялись, протянули руку помощи, рискуя своей собственной жизнью, помогли человеку спастись! – отметил он.

А это мама Никиты, тоже, кстати, Наталья. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

А это мама Никиты, тоже, кстати, Наталья. Фото: УМВД "Нижнетагильское"

ИСТОЧНИК KP.RU

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