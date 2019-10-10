«Шестерку» разорвало на части: на ЕКАД столкнулись четыре машины

На ЕКАД сегодня вечером столкнулись четыре машины. В массовую аварию попали ВАЗ-21061, Opel и ВАЗ-2140 и грузовик МАН. Последний от удара улетел в кювет. «Шестерку» разорвало на части, от нее почти ничего не осталось. Водитель скончался в машине реанимации. Его личность сейчас устанавливают.

- 10 октября в 17 часов на 16 км ЕКАД водитель автомобиля ВАЗ-21061 допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной допустил столкновение со встречным автомобилем МАН, после чего ВАЗ-21061 вернулся на свою полосу движения и столкнулся с попутными автомобилями «Opel» и ВАЗ-21140. После столкновения МАН съехал с дороги, - подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737098" frameborder="0"></iframe> ДТП на ЕКАДе.Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

В аварии пострадал еще один человек - водитель иномарки Opel. У него диагностирован ушиб грудной клетки, от госпитализации он отказался.

На участке ЕКАД, где произошло ДТП, движение транспорта было затруднено. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.