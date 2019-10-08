Под Нижним Тагилом умирает водохранилище, из которого пьет город

Черноисточинское водохранилище – огромный водоем в одноименном поселке, который расположен в красивом холмистом пригороде в 12 километрах от Нижнего Тагила.

В населенном пункте нет промышленного производства, поэтому с экологией дела здесь обстоят намного лучше, чем в соседнем городе. Плюс огромный водоем, который всегда считался жемчужиной Черноисточинска, из него поставляют питьевую воду для нескольких районов Нижнего Тагила.

Поверхность водоема затянута зеленой пленкой. Фото: читательница "КП"

Первый повод для беспокойства появился два года назад, когда поверхность пруда окрасилась в зеленый цвет, а качество воды перестало соответствовать стандартам питьевой. Тогда прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736556" frameborder="0"></iframe> Загрязнение пруда в Черноисточинске.Видео: читатель "КП"

Тогда ситуация привела к решениям на областном уровне: для водоема разработали комплексный план реабилитации, воплощать в жизнь который будут под кураторством областного министерства природных ресурсов и экологии.

Такая вода идет на водоснабжение Нижнего Тагила. Фото: читательница "КП"

И вот в начале октября ситуация повторилась: поверхность Черноисточинского пруда позеленена, а к берегам начало прибивать мертвую рыбу. Это сильно обеспокоило местных жителей, которые завалили социальные сети, а потом и надзорные ведомства фотографиями с места ЧП.

Жители Черноисточинска считают, что в водоем сливают недоочищенные канализационные стоки. Фото: читательница "КП"

- В 2018 году для очистки пруда в водоем запустили сине-зеленые водоросли, чтобы очистить дно от иловых отложений. Они быстро разрослись, и состояние пруда ухудшилось, - рассказывает жительница Черноисточинска Екатерина. – Позже в наш пруд запустили карпов, которые питаются такими водорослями. Однако они не выполнили задачу. В итоге – все повторилось, рыба гибнет, водоем затягивается зеленой пленкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736559" frameborder="0"></iframe> Загрязнение пруда в Черноисточинске 2.Видео: читатель "КП"

По словам местных жителей, в ответ на жалобы администрация Черноисточинска отвечает шаблонно: весь комплекс мер по стабилизации ситуации принимается. Состояние водоема ухудшилось из-за старых очистных сооружений, которые нужно менять. Поэтому отходы в пруд спускают, фильтруя их только наполовину.

Зеленые пятна расползлись по всей поверхности водоема. Фото: читательница "КП"

- Здесь вонь постоянно стоит ужасная. На днях, когда потеплело, на берегу невозможно находиться, рыба гниет, - жалуются люди, которые живут на берегу водохранилища в районе речки Черная.

7 октября в Черноисточинск выехала комиссия, куда вошли специалисты отдела экологического надзора по Западному и Горнозаводскому управленческим округам, рассказывают в администрации Нижнего Тагила. Специалисты «Водоканала» по новой будут искать причины массовой гибели рыбы. Они уже взяли пробы по периметру водоема, а также на реке Черной.

Также в поселок направилась областная комиссия, куда вошли эксперты Рыбоохраны, экологического надзора и природоохранной прокуратуры. Ими отобраны пробы погибшей рыбы. Проверка займет несколько недель.

Сегодня на поверхности уже не плавает погибшая рыба – ее спустили через плотину вниз по течению.

Отметим, что Нижний Тагил на протяжении нескольких лет получает питьевую воду ненадлежащего качества – от нее идет неприятный запах, она имеет желтоватый оттенок. По планам мэрии, новые очистные сооружения планируется возвести только к 2023 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736565" frameborder="0"></iframe> Загрязнение пруда в Черноисточинске 3.Видео: читатель "КП"

При этом, на предприятии «Водоканал-НТ» призвали не паниковать, заявив, что ситуация находится под контролем.

- Жители Нижнего Тагила могут не беспокоиться. Мы выдерживаем все показатели качества подаваемой в систему воды, - рассказывает заместитель директора по производству предприятия Евгений Захаров.