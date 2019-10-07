«Многие хотят, чтобы их выслушали»: сексолог – о том, почему екатеринбуржцы больше всех в стране любят проституток

Сегодня стали известны результаты федерального социологического опроса, благодаря которому стали известны города с низкой социальной ответственностью. Лидером рейтинга стал Екатеринбург, уральская столица обогнала Краснодар и расположившуюся на третьем месте Москву.

Мужчинам, проживающим в 25 городах России, задавали три вопроса: как Вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью? Считаете ли Вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства? Скажите, Вы или Ваши друзья пользовались услугами женщин с низкой социальной ответственностью?

- Негативно к женщинам, которые занимаются проституцией относятся 18% российских мужчин, 4% положительно и 78% нейтрально. 31% мужчин поддерживают предложение легализовать продажную любовь, 12% не имеют четкой позиции по этому вопросу, а 57% выступают против. Также 23% респондентов признались, что они или их друзья пользовались услугами жриц любви, - рассказывают в агентстве Zoom Market.

Проституция в России запрещена и всегда сопровождается внутренним чувством стыдаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«К ПРОСТИТУТКАМ ИДУТ НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ»

По словам сексолога Ирины Бочаровой, есть три основные причины, почему мужчины пользуются услугами девушек легкого поведения.

- Надо помнить, что к проституткам идут не от хорошей жизни, - рассказывает специалист. – Один мой друг как-то посчитал, во сколько ему обходится жена и пришел к выводу, что жизнь с проституткой была бы намного дешевле и еще бы на домработницу хватило. Да, с путаной дешевле, но это совершенно другой уровень отношений, где нет эмоций и моральной поддержки. Так как отношения не всегда являются удовлетворяющими, мужчину думают, что проще всего пойти к проститутке. Вторая причина – это частые командировки, когда он находится далеко от своей жены или девушки. Третья причина – неумение выстраивать отношения с женщинами или экономия времени. Бывает же так, что у мужчин очень интенсивный график и нет времени на свидания. Есть еще и те, кто считает, что все женщины стервы. Но им надо сначала на себя в зеркало посмотреть.

Ирина Бочарова убеждена, что вместо походов к путанам лучше всего начать решать свои проблемы и обратиться к специалистам.

- Многие обращаются к проституткам не ради секса, а чтобы их выслушали. И умные представительницы древнейшей профессии выполняют работу психолога. Мужчины платят и выговариваются им. Также в России есть традиция вести бизнес переговоры в банях или саунах, куда непременно вызывают девочек. Один мой друг впервые в жизни изменил жене именно при таких обстоятельствах, когда заказал проститутку «за компанию». После этого ему было не по себе, - добавила Бочарова.

В Екатеринбурге путан можно найти на главных улицах городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК РАСПОЗНАТЬ ИЗМЕНУ

Раз уж мы затронули такую щекотливую тему, то почему бы не спросить у опытного психолога, как женщине распознать измену.

- Как правило, измена вызывает чувство вины у мужчин. А когда они чувствуют себя виноватыми – начинают дарить подарки, оказывают больше внимания. Кроме этого ставят пароль на свой телефон и постоянно ходят с ним или прячут.