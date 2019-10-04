На стенах плесень, в вентиляции птицы: как в Екатеринбурге жители дома пытаются выжить в трущобах

В Екатеринбурге жилой фонд последние месяцы активно готовили к зиме: прокачка труб, запуск системы отопления и косметический ремонты. Но, несмотря на это, часть жителей продолжает существовать в плохих условиях. Это вовсе не алкоголики или безработные тунеядцы – это нормальные семьи с маленькими детьми и пенсионеры.

Двухэтажный дом по адресу: переулок Низовой, 10А, построен в 1962 году. Строение нуждается в капремонте, но его уже несколько лет откладывают.

Не все тепло от трубы доходит до жилого дома. Фото: читательница Анна

- У нас в квартирах на стенах плесень, только за последние 1,5 года пять жильцов заболели астмой. Это же не просто так, - рассказывает Анна, которая постоянно проживает здесь. – Вентиляцию у нас в последний раз прочищали в 2008 году, она засорилась, птицы через нее свободно залетают в квартиры.

По словам девушки, это не далеко не все проблемы дома: входные группы подъездов давно пришли в негодность, а подвал затоплен нечистотами. Труба системы отопления, которая подведена к дому, на улице плохо обшита утеплителем. А самого отопления до сих пор нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/735878" frameborder="0"></iframe> Теплотрасса у домов 8А и 10А по переулку Низовому.Видео: жительница дома Анна

- Зимой мы исправно оплачиваем счета за тепло, попутно отапливая улицу – ведь не все тепло доходит до нас, а на жалобы никто не реагирует, - с сожалением говорит Анна.

В управляющей компании говорят, что готовы проверить состояние дома. Вот только никто к ним за помощью не обращался. И отопление в здании было подано по графику.

Дом 1962 года постройки расположен на окраине Екатеринбурга. Фото: Яндекс.Карты

- Отопление в этом доме, как всех остальных восьми домах поселка, включено в соответствии с графиком 26 сентября. Жалоб от жильцов не поступало, - рассказали в управляющей компании "Чапаевская". – Если у них есть жалобы, нужно, прежде всего, позвонить нам или придти лично.

На вопрос о плесени в УК заявили, что она может появиться по разным причинам, но, если будет жалоба, то на адрес отправят комиссию для установления причин появления грибка. Если плесень появилась по вине коммунальщиков – ее уберут. Это же касается и прочистки вентиляции.

Территория двора не убирается, хотя здесь гуляют дети. Фото: читательница "КП" Анна

- У нас есть специализированная организация, которая занимается прочисткой вентиляционных протоков. Они должны каждый год проверять дома. Мы сейчас поднимем акты, посмотрим, когда они приходили в последний раз, - говорят в УК. – Если будет заявка от жителей, мы выполним свою работу.

На вопрос по трубе отопления, благодаря которой жители платят за отопление не только дома, но и улицы, в УК заявили, что эта проблема не имеет к ним отношения.

Стены квартир зарастают плесенью. Фото: жительница одной из квартир Анна

- Наша зона ответственности ограничена фасадом дома, а труда – это вопрос у ресурсоснабжающей организации. Мы знаем, что это давняя проблема. Сам дома нуждается в капитальном ремонте, но его по неизвестной причине переносят, - говорят коммунальщики.