Это хочет знать весь мир: как президента Ельцина подключили к разгадке тайны гибели «дятловцев»

В начале октября 2019 года стало известно, что СКР отказал в возбуждении нового уголовного дела по факту гибели группы студентов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. Родственники погибших пытаются добиться повторного расследования трагедии.

Весной этого года свое собственное расследование начала Генпрокуратура РФ. Пока среди основных версий: внезапный ураган и сход лавины. Возможно, к концу года специалисты озвучат окончательные результаты.

ТЕСТИРОВАЛИ РАКЕТЫ ДЛЯ ГАГАРИНА

По словам медиаменеджера и руководителя «Телевизионного Агентства Урала» Иннокентия Шеремета, эта тайна так и останется неразгаданной. Первые фильмы о гибели группы Дятлова он снял 22 года назад, надеясь, что кто-то из владеющих информацией людей откликнется. Но никто ничего не рассказал.

- Эта тема сначала захватила Россию, а потом весь мир. Но никто не нашелся и не рассказал, что же там произошло, - говорит Иннокентий Шеремет.

Иннокентий Шеремет считает, что тайну не смогут разгадатьФото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, в 1990-е годы он придерживался техногенной версии трагедии, связанной с запуском ракет, но потом отказался от нее, сообщает ОТВ.

- Были тысячи пусков с Капустина Яра, С Плесецка, с Байконура. Там свыше тысячи ракет отстрелили. В ХМАО вся тундра засыпана железом. Может быть, что-то произошло, все-таки 1959 год, ракеты летели черти куда, - говорит журналист. – Проблема в том, что Плесецкий космодром в полную силу заработал только в 1966 году. Но за полтора года до трагедии там начали создавать ракетную часть. Поставили на боевое дежурство те самые ракеты, на которых сначала запустили первый спутник, а потом полетел Юрий Гагарин. Они же не просто так там стояли. Проводили тренировки, отстреливались.

Действительно, ракетные испытания в 1959 году с Плесецка проводились. Но по официальным данным, они проводились, к примеру, за месяц до трагедии на перевале, через месяц после этого. Но в дни похода Игоря Дятлова со студентами никаких запусков не было.

ЛЮТЫЕ СТАЛИНСКИЕ ПАЛАЧИ - МИФ

По словам Иннокентия Шеремета, сложно поверить в версию о том, что с туристами расправились «лютые сталинские палачи», о чем говорят авторы подобных версий.

- С какой целью? Зачем? Какую тайну они хотели скрыть? То есть, по этой версии, сначала расправились, а потом был отдан приказ их искать несколько месяцев? - говорит телеведущий.

Эта версия несостоятельна, потому что не логична, уверен Иннокентий Шеремет.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ

Недавно вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Иосифовна, рассказала, что она говорила с мужем во время его правления по вопросу трагедии на перевале Дятлова.

Дело в том, что Ельцины учились в Уральском политехническом институте в 1950-е годы и были в курсе трагедии.

- Тогда, в 1959 году весь город стоял на ушах, - говорит Шеремет.

В 1990-е годы однокурсники «дятловцев» обратились к Наине Ельциной с просьбой передать информацию о необходимости расследования трагедии главе государства.

- Она им ответила: конечно, попрошу. Тогда Ельцин собрал генералов спецслужб и поставил задачу: копать по полной. Но ничего не нашли, - говорит телеведущий.

Просьбу студентов УПИ мужу передала Наина ЕльцинаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОГНОЗЫ

По прогнозам Иннокентия Шеремета, тайну трагедии на перевале никогда не раскроют.

- Печально, что со временем трагедия трансформировалась в трешак. Истинную причину вряд ли удастся узнать, - констатирует медиаменеджер.

Однако, директор президента фонда «Памяти группы Дятлова» Юрия Кунцевича, до истины все-таки нужно докопаться, чтобы пресечь все слухи.

- Есть множество домыслов, слухов. Чтобы их развеять, нужно расследовать причины трагедии и поставить точку, - говорит Кунцевич.

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