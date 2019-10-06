Пострадали шесть человек: на Урале врачи борются за жизнь 3-летней девочки, попавшей в ДТП из-за пьяного водителя внедорожника

Свердловская Госавтоинспекция устанавливает причины жуткой аварии, в которой пострадали шесть человек, трое из которых дети. Сейчас за жизнь одной из пострадавших - 3-летней девочки, борются врачи.

Виновником ДТП стал пьяный мужчина за рулем внедорожника. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, в которой ехали дети.

- 5 октября в 22:30 нетрезвый 46-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь из города Асбеста в поселок Малышева, на 7 км не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Mirage Dingo, - рассказали обстоятельства произошедшего в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем Mitsubishi была 37-летняя женщины, а на заднем сиденье машины сидели трое детей.

- Девочки 3, 6 и 11 лет получили серьезные травмы головы и конечностей. За жизнь 3-летней пассажирки, которая перевозилась в автокресле, была пристегнута, и находилась на заднем сидении справа, сейчас борются врачи, - уточнили в УГИБДД.

Mitsubishi превратилась в груду металла. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ведомстве добавили, что 6-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье, была пристегнута только штатным ремнем безопасности, а 11-летняя школьница и вовсе ехала без ремня.

Также в ДТП пострадали и два взрослых пассажира, ехавших в Mitsubishi. 58-летний мужчина и 53-летняя женщина были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Еще одним пострадавшим в аварии стал 49-летний пассажир Nissan.

Nissan также получил повреждения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сидевшая за рулем Mitsubishi женщина рассказала инспекторам, что она ехали из поселка Малышева в сторону поселка Изумруд. В районе 7-го километра она начала сбрасывать скорость, чтобы повернуть направо. В этот момент на ее полосе возник внедорожник, ехавший прямо на их машину. Nissan X-Trail протаранил легковушку в левую сторону.

Водитель Nissan заявил инспекторам, что момент аварии он не помнит, при этом, он уверяет, что не выезжал на встречную полосу.

- Проведённое освидетельствование водителя внедорожника показало состояние опьянение 0,882 мг/л, - уточнили в региональном УГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что сейчас решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших девочек в ДКБ номер девять Екатеринбурга.