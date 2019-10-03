Депутат Госдумы раскрыл смысл работы комиссии по иностранному вмешательству

В августе 2019 годе в Госдуме РФ стартовала работа комиссии по иностранному вмешательству во внутренние дела России. Ее создание одобрили руководители всех четырех фракций, работающих в нижней палате парламента.

Первой громкой историей с работой комиссии стало ее намерение лишить немецкое издание Deutsche Welle аккредитации на работу в России. Журналисты этого СМИ могли призывать к участию в несанкционированных акциях в России, а также оправдывать экстремизм.

ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕТ?

Заместителем председателя комиссии стал депутат Госдумы из Екатеринбурга Андрей Альшевских. В выходные парламентарий опубликовал в социальной сети пост со своей позицией по иностранному вмешательству в дела России, чем вызвал шквал критики в свой адрес.

- Государство должно ставить заслон лжи зарубежных структур, которые день за днем распространяют антироссийские новости. Я не могу считать за журналистов тех, кто ведет информационную войну против нашей страны, пренебрегает принципами объективности, занимается травлей российских коллег, - написал Андрей Альшевских. - Deutsche Welle – одна из типичных пропагандистских контор. Даже если МИД лишит это издание аккредитации, меньше ненавидеть Россию оно не станет. В таком случае ничего не мешает нам усилить реакцию.

Радиорубка.Андрей Альшевских, депутат Госдумы и Дмитрий Колезев, шеф-редактор интернет-газеты Знак.ком

Эти слова депутата вызвали резкую критику со стороны части пользователей социальных сетей. Люди обвинили народного избранника в двух вещах: эта проблема никак не затрагивает интересы тех, кто голосовал за Альшевских, заниматься депутатам нужно реальными проблемами. Второе – в Сети обратили внимание на работу некоторых российских СМИ, которые тоже, по их мнению, часто дают информацию однобоко.

В среду, 2 октября, депутат Андрей Альшевских поспорил на эту тему с одним из самых ярых своих критиков – шеф-редактором информационного портала Znak.com Дмитрием Колезевым в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург». К общему мнению оппонентам придти не удалось, однако выяснились подробности работы новой комиссии.

ПЛОХОЙ – ХОРОШИЙ ДЕПУТАТ

Дмитрий Колезев в 2016 году, по его признанию, голосовал за Андрея Альшевских, кандидат баллотировался по его избирательному округу. Но позже разочаровался.

- Если партия голосует за пенсионную реформу, то и Андрей Альшевских голосует за нее. Он голосует за повышение НДС, за суверенный интернет, за закон об оскорблении власти, - говорит Дмитрий.

Андрей Альшевских разъяснил смысл работы новой комиссииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Надо смотреть на полную картину. Также я голосую за строительство школ, детских садов, дорог. Не нужно пытаться наскрести один негатив. Говорите в целом, - парировал депутат.

По слова Колезева, после того, как депутат от Екатеринбурга стал членом фракции «Единая Россия», он по итогам работы народного избранника делит его на «двух Андреев Альшевских».

- Один много ездит по области, занимается проблемами муниципалитетов, принимает граждан, реагирует на обращения. Это хороший депутат. Второй Андрей Альшевских вынужден влиться в партийную массу. И не по своей воле поддерживать и даже вносить законопроекты, которые, на мой взгляд, ухудшают положение в России, - говорит шеф-редактор Znak.com.

По его словам, гражданам дают все меньше возможности высказываться о реальных проблемах и их причинах, переключая внимание на внешних врагов.

В ответ депутат заявил, что остается сторонником свободных выборов и признался, что в Госдуме ведутся разговоры о том, чтобы вернуть крупным городам (в том числе и Екатеринбургу) прямые выборы мэра.

- У меня секретов нет, я за то, чтобы у жителей уральской столицы были прямые выборы. В ближайшее время в Госдуме может быть принято такое решение. Это необходимо. Бардак, который у нас происходит, можно отчасти минимизировать только одним – когда люди могут голосовать за того или иного чиновника, - заявил народный избранник «Комсомольской правде».

Пост депутата вызвал большой резонанс. Фото: скрин Facebook

ПО АНОНИМНЫМ ДОНОСАМ НЕ РАБОТАЕМ

Комиссия по противодействию иностранному вмешательству, в которой теперь трудится депутат, рассматривает только те обращения, которые приходят не анонимно. К тому же члены комиссии не занимаются самостоятельным поиском фактов вмешательства. Потому что члены комиссии, по словам Андрея Альшевских, не являются глубокими специалистами и этих вопросах.

- Есть обращения от органов власти, от общественных организаций, от журналистов. Рассмотрев, мы отправляем их в профильные органы власти, где ими занимаются специально обученные люди, - говорит депутат. – Второе направление: подготовка законодательных инициатив, чтобы реагировать на происходящее. И третье: используем парламентскую площадку, чтобы втянуть в дискуссию депутатов других стран. Принято решение, что Госдума инициировала большие международные парламентские слушания по вопросу иностранного вмешательства в суверенитет стран. Откликнуться могут любые страны.

Радиорубка Екатеринбург 02-10 00:00 00:00

В ответ на рассказ о работе комиссии Дмитрий Колезев спросил депутата о других проблемах в России, на решение которых тратить рабочее время в Госдуме было бы целесообразнее.

- Чего Вы в эту комиссию вцепились? Она только приступила к работе. Результата еще нет. Но Вы начинаете обвинять меня и моих коллег во всех грехах. Как работает комиссия – покажет время, - заключил Андрей Альшевских.