2019-09-28T15:10:31+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом мужчина из ревности убил женщину и ее брата

Чтобы поймать седовласого Кадыра, силовики объявили план «Перехват»
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
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На поиски убийцы-рецидивиста ориентированы силы областной полицииНа поиски убийцы-рецидивиста ориентированы силы областной полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу вечером, 27 сентября, в поселке Режик Белоярского ГО Свердловской области совершено двойное убийство: здесь убили местную жительницу по имени Валентина и ее младшего брата, которого зовут Дмитрий.

Инцидент, по словам собеседников “Комсомольской правды-Екатеринбург”, произошел из-за семейной ссоры, в которой также пострадал младший сын Валентины - Игорь Кашапов, который сейчас в тяжелом состоянии находится в городской больнице Белоярского городского округа.

По словам источника "КП", убийство произошло на почве ревности. Ранее убийца уже отбывал срок за аналогичное преступление. Сейчас ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Раненый мужчина по имени Игорь сейчас находится в тяжелом состоянии. Его мать убили. Фото: соцсети

Раненый мужчина по имени Игорь сейчас находится в тяжелом состоянии. Его мать убили. Фото: соцсети

- Дмитрий - брат Валентины, они оба мертвы, сын Валентины сейчас в больнице, - рассказывают местные жители нашему изданию. - Женщину задушили, а ее брата застрелили из двустволки.

В полиции днем 28 сентября объявили план перехват: в районе Асбеста на трассе выставлены дополнительные наряды ДПС, в Белоярском районе много полицейских - шерстят весь район: ищут мужчину предпенсионного возраста, ростом около 180 сантиметров. Подозреваемого зовут Кадыр. Он был знаком с пострадавшей семьей через Валентину.

Силовые ведомства пока не комментируют ситуацию официально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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