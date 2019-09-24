2019-09-24T17:19:46+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали стартовала ежегодная вакцинация работников

Бесплатную прививку металлурги могут получить до конца октября
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

В заводской здравпункт ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) поступила вакцина от гриппа нового поколения, которая создает специфический иммунитет против вирусных заболеваний и сохраняет его до 12 месяцев. Бесплатную прививку металлурги могут получить до конца октября.

Ежегодно работники предприятия получают бесплатные прививки не только от гриппа, но и клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Вакцинация охватывает около 90 % заводчан.

- ВИЗ-Сталь уделяет большое внимание оздоровлению сотрудников. Помимо бесплатной вакцинации, наши работники получают санаторно-курортное лечение, бесплатные консультации врачей на базе заводского здравпункта. Ежегодно проходят профилактические осмотры. По программам ДМС им предоставляются медицинские услуги в лучших медучреждениях Екатеринбурга. На оздоровительные проекты для заводчан в 2019 году предприятие направит более 15 миллионов рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»
В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с
Новости 24
« Будут строить дом»: проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закрыли на год
ВИЗ-Сталь переходит на работу по новым стандартам трансформаторной стали
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с пострадавшим велосипедистом
В Екатеринбурге дорожный знак упал на женщину, после того как на него налетела машина
При поддержке ЕВРАЗа педагоги Урала и Сибири из проекта "Детский форсайт" побывали на стратегической сессии в Москве
Как самому распознать рак полости рта: советы специалиста
Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием смертельной аварии на Малышева
Городские власти продемонстрировали готовность к равному и открытому диалогу
«Его надо изолировать от общества»: виновника смертельной аварии на Малышева отправят на психиатрическую экспертизу
На Урале на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводов
В Екатеринбурге назначили нового начальника Екатеринбургской таможни
СКР расследует аварию с автобусом под Нижним Тагилом, в которой погиб человек