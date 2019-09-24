На ВИЗ-Стали стартовала ежегодная вакцинация работников

В заводской здравпункт ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) поступила вакцина от гриппа нового поколения, которая создает специфический иммунитет против вирусных заболеваний и сохраняет его до 12 месяцев. Бесплатную прививку металлурги могут получить до конца октября.

Ежегодно работники предприятия получают бесплатные прививки не только от гриппа, но и клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Вакцинация охватывает около 90 % заводчан.

- ВИЗ-Сталь уделяет большое внимание оздоровлению сотрудников. Помимо бесплатной вакцинации, наши работники получают санаторно-курортное лечение, бесплатные консультации врачей на базе заводского здравпункта. Ежегодно проходят профилактические осмотры. По программам ДМС им предоставляются медицинские услуги в лучших медучреждениях Екатеринбурга. На оздоровительные проекты для заводчан в 2019 году предприятие направит более 15 миллионов рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.