Как поставить машину на учет в Екатеринбурге в 2019 году? Как не нарваться на мошенников при покупке и продаже автомобиля? На эти и многие другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» [92,3 FM] рассказал начальник отделения по регистрации транспортных средств ГИБДД города, майор полиции Александр Коротких.

Как поставить автомобиль на учет в Екатеринбурге в 2019 году? 00:00 00:00

- Александр Андреевич, появились ли нововведения по регистрации ТС в 2019 году?

- Нет, но стал более стабильно работать портал Госуслуг. Рекомендую подавать обращения именно через сайт, это будет удобнее и быстрее.

- Что предстоит сделать автовладельцу после подачи заявления?

- Во-первых, самому явится в ГИБДД. Во- вторых, показать автомобиль. На сайте госуслуг он может выбрать дату, время и место регистрации. Там же указан перечень всех документов. Также через портал можно оплатить госпошлину со скидкой в 30%.

- Раньше были огромные очереди. Сейчас этот процесс стал быстрее?

- Безусловно. Изменилась и процедура и программное обеспечение. Сейчас время ожидания оформления не превышает часа.

- Вопрос от слушателя: «Что делать, если я поменял в машине двигатель на аналогичный?

- В этом случае вы должны показать инспектору документы на новый двигатель, и он сделает пометку в свидетельстве регистрации ТС.

- Вы работаете начальником управления. Как можно попасть к вам на личный прием?

- В любое рабочее время: с 09:00 до 18:00, со вторника по пятницу. Переулок Водительский, 20, кабинет № 203. Пожалуйста, обращайтесь, если есть спорные вопросы.

- Где сейчас в Екатеринбурге можно поставить на учет автомобиль?

- Сейчас у нас два отделения технического надзора: пер. Водительский, 20 и улица 3 интернационала, 15.

- Какие машины регистрируют уральцы?

- Это, смотря с чем сравнивать. Когда я начинал службу, в городе иномарок почти не было. Сейчас стараются приобретать новые машины из салона. Старых автомобилей осталось не так много.

- Сколько было зарегистрировано автомобилей за последнее время?

- С начала года в Екатеринбурге зарегистрировали 54 758 транспортных средств. В том году за этот же период было 59 тысяч, то есть идет небольшой спад.

- Вопрос от слушателя: «Купил теще скутер, но не регистрировал его. На днях ее остановили и выписали штраф за отсутствие регистрационного свидетельства. Значит, все-таки надо ставить на учет?

- Средства с двигателями до 50 кубических сантиметров не регистрируются. Точно также с электрическими скутерами с максимальной скоростью до 50 км/ч и мощностью до 4 кВт.

- А в нашем городе есть электромобили?

- Конечно, есть, но их очень мало. Цена таких автомобилей очень высокая.

- Вопрос от слушателя: как мне поставить на учет УАЗ с очень большими колесами?

- Очень просто. Приезжаете на пер. Водительский, 20. На первом этаже у нас в ГИБДД отдел по внесению изменений в конструкцию ТС. Приносите все документы и вам все разъяснят.

С начала 2019 года в ГИБДД Екатеринбурга поставили на учет более 50 тысяч транспортных средствФото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень много вопросов возникает при покупке/продаже автомобиля и его снятию и постановке на учет. Многим приходят штрафы и налоги даже после продажи. Что нужно знать новичкам в этом деле?

- Всем настоятельно рекомендую оставлять у себя копию договора купли-продажи. Через 11 дней после продажи автомобиля нужно отправить заявление о снятии с учета через портал Госуслуг с этой копией. Если новый владелец не зарегистрировал машину на свое имя, то мы (ГИБДД) предыдущую регистрацию аннулируем.

- Вопрос от слушателя: «Купил машину, но потом выяснилось, что на двигателе перебиты номера. Что мне грозит и что делать?

- Как показывает практика, двигатель изымается на момент проверки. Затем отдел дознания будет принимать решение. Водителю, который выявил перебитые номера оштрафован не будет.

- При покупке сейчас далеко не все снимают машину с учета. Как не попасть на мошенников?

- Обязательно покупайте автомобиль у собственника. Если берете у перекупщика, то он тоже должен быть вписан в договор. Ну и самое главное – проверьте машину по VIN коду на сайте ГИБДД.