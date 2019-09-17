2019-09-17T13:26:08+03:00
Общество

Погода в сентябре в Екатеринбурге: от грозы до снега

На следующей неделе в уральскую столицу придут заморозки
Лев ИСТОМИН
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Горожанам почти каждый день придется брать с собой зонтыГорожанам почти каждый день придется брать с собой зонтыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оставшиеся две недели сентября не порадуют жителей Екатеринбурга теплом – в городе ожидаются дожди, снег и даже гроза. Хотя в ближайшие дни сохранится тепло.

В среду, 18 сентября, в Екатеринбурге ожидается днем +18, ночью +8, переменная облачность с дождь, в четверг будет на градус теплее и днем, и ночью, также пройдет дождь с грозой.

В пятницу, 20 сентября синоптики прогнозируют +11, ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов.

В ближайшие выходные в городе будет прохладно и дождливо. Температура воздуха составит от 9 до 11 градусов выше нуля.

На следующей неделе в город придут заморозки.

В третьей декаде сентября в уральской столице будет прохладно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В третьей декаде сентября в уральской столице будет прохладноФото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 23 сентября, будет +5 днем и +2 ночью, во вторник, 24 сентября: +4 днем и 0 – ночью. Также в ночное время синоптики прогнозируют первый небольшой снег.

25 и 26 сентября столбики термометров днем не поднимутся выше +5, ночью в город придут заморозки до -1 градуса. Осадков не будет.

27 сентября в город вернутся дожди, днем +4, ночью +1. В выходные, 28 и 29 сентября в Екатеринбурге также будет дождливо и прохладно: от +4 до +6 градусов. В последний день сентября в городе сохранится такая же погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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