На Урале владелец шиномонтажки задержал мужчину, гонявшегося за девушкой с ножом

- Закрывайся! Там опять этот неадекватный с ножом бегает, - закричала взволнованная женщина, вбежав в одну из шиномонтажек в Первоуральске.

Выслушав женщину, работавшую в киоске неподалеку, владелец мастерской Денис Матрунич выбежал на улицу.

- Я пошел его искать, увидел на противоположной стороне дороги, он бежал с ножом за какой-то девушкой, - поделился с «КП-Екатеринбург» Денис.

Он быстро догнал мужчину, сбил его с ног и забрал у него нож.

- Он не сопротивлялся. По нему было видно, что он нетрезвый, но алкоголем не пахло, - вспоминает Денис.

Этот нож Денис изъял у задержанного мужчины. Предоставлено Денисом Матруничем

Денис Матрунич отвел мужчину, который совсем недавно угрожал женщинам ножом, к себе в шиномонтажку. Там он его связал и сразу вызвал полицию.

- Он говорил, что хотел предложить девушке выпить пива, - вспоминает Денис, как мужчина с ножом объяснял свое поведение.

Через пару дней после произошедшего Матрунич выложил фотографию задержанного им мужчины в группу «Инцидент-Первоуральск» во «Вконтакте». Там задержанного узнали сразу несколько женщин. Они рассказывали, что с ними мужчина с ножом «знакомился» подобным способом.

- Эта мразь приходила к моей маме на работу убивать ее. Если бы не Денис, неизвестно, чем бы все кончилось.Спасибо ему большое! - написала одна из девушек в ходе обсуждения.

Приезда полиции мужчина дожидался в шиномонтажке. Фото: предоставлено Денисом Матруничем

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что инцидент произошел в пятницу, 13 сентября.

- В 20:00 в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение от местной жительницы о том, что гражданин неадекватно себя ведет и угрожает ножом. Сообщение зарегистрировали, а на место немедленно выехал отряд ОВД. Сыщики оперативно установили личность дебошира. Им оказался мужчина 1989 года рождения по имени Ильнар. Его доставили в райотдел, где возбудили административное производство по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство. - Прим. ред.), - рассказал Валерий Горелых.

Он добавил, что Ильнар был в нетрезвом состоянии и его поместили в изолятор временного содержания.

- По факту его противоправного поведения проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - уточнил Валерий Горелых.