2019-09-16T13:00:29+03:00
Происшествия

На Урале 79-летний дедушка на поминках жены убил сноху и ее брата

Пенсионер утверждал, что это была самооборона [видео]
Евгений Стоянов
Поделиться:
Комментарии: comments10
Эдуарда Гопфаура приговорили к шести годам. Фото: скриншот видео облсудаЭдуарда Гопфаура приговорили к шести годам. Фото: скриншот видео облсуда
Изменить размер текста:

На Урале поминки по умершей жене кончились для 79-летнего жителя Невьянска тюремным сроком. Безобидный пенсионер зарезал собственную сноху, а также ее брата. 16 сентября Свердловский областной суд признал его виновным в двойном убийстве и приговорил к шести годам колонии строго режима.

Все произошло в 15 декабря 2018 года в Невьянске. В тот день Эдуард Гопфауф справлял поминки по умершей жене. Его решили навестить родственники. К нему домой наведались сноха и ее брат. К своей невестке Эдуард Гопфаур относился мягко говоря не хорошо. Ведь до этого женщина была судима за убийство сына пенсионера. Их старых конфликт вспыхнул с новой силой на почве употребления алкоголя. Гостей возмутило то, что пенсионер отказался дать им деньги на поездку за границу.

На Урале пенсионер убил сноху и ее брата.Видео: Свердловский областной суд

- Конфликт разгорелся после того, как хозяин квартиры отказал снохе в финансовой помощи, гости просили одолжить деньги на поездку в Турцию. Застолье перешло в драку. В ответ на нападение гостя 78-летний хозяин жилища вооружился кухонным ножом и нанес своим оппонентам смертельные ранения, - рассказали в Свердловском областном суде.

Сразу после произошедшего Эдуард Гопфаур явился в полицию с повинной. На суде пенсионер признал вину лишь частично.

- Убийства не отрицал, но пояснил, что действовал в пределах необходимой обороны. В суде защита доказала, что брата своей снохи пенсионер убил, действуя в пределах необходимой обороны. Подсудимый первым подвергся нападению и получил ранение в голову, - уточнили в облсуде.

Также Свердловский областной суд в ходе разбирательства нашел недостатки, которые были в ходе следствия. Суд вынес два постановления в адрес прокурора Свердловской области и руководителя областного СКР.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Заместителя директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа наградят французским орденом
«Скованные»: песня свердловской рок-группы вошла в культурный норматив школьника
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
На сайте указал расценки и названия: уральца-контрабандиста отправили под суд за хранение наркотиков
«Услышал звон стекла и побежал на помощь»: уральца, выбросившего младенца из окна, отправили под суд
Заложили первый камень: в Каменске-Уральском началось строительство Центра бокса
Побежали в объезд: в Екатеринбурге на «Кросс нации» перекроют центральные улицы
В Каменске-Уральском школьника ударило током на ЛЭП
«Провокации вернут нас в Средневековье»: Покрас Лампас - о новом эскизе граффити на Уралмаше
Приревновал: уральцу, заколовшему свою жену и соседа, дали 5 лет тюрьмы