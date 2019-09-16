На Урале 79-летний дедушка на поминках жены убил сноху и ее брата

На Урале поминки по умершей жене кончились для 79-летнего жителя Невьянска тюремным сроком. Безобидный пенсионер зарезал собственную сноху, а также ее брата. 16 сентября Свердловский областной суд признал его виновным в двойном убийстве и приговорил к шести годам колонии строго режима.

Все произошло в 15 декабря 2018 года в Невьянске. В тот день Эдуард Гопфауф справлял поминки по умершей жене. Его решили навестить родственники. К нему домой наведались сноха и ее брат. К своей невестке Эдуард Гопфаур относился мягко говоря не хорошо. Ведь до этого женщина была судима за убийство сына пенсионера. Их старых конфликт вспыхнул с новой силой на почве употребления алкоголя. Гостей возмутило то, что пенсионер отказался дать им деньги на поездку за границу.

На Урале пенсионер убил сноху и ее брата.Видео: Свердловский областной суд

- Конфликт разгорелся после того, как хозяин квартиры отказал снохе в финансовой помощи, гости просили одолжить деньги на поездку в Турцию. Застолье перешло в драку. В ответ на нападение гостя 78-летний хозяин жилища вооружился кухонным ножом и нанес своим оппонентам смертельные ранения, - рассказали в Свердловском областном суде.

Сразу после произошедшего Эдуард Гопфаур явился в полицию с повинной. На суде пенсионер признал вину лишь частично.

- Убийства не отрицал, но пояснил, что действовал в пределах необходимой обороны. В суде защита доказала, что брата своей снохи пенсионер убил, действуя в пределах необходимой обороны. Подсудимый первым подвергся нападению и получил ранение в голову, - уточнили в облсуде.

Также Свердловский областной суд в ходе разбирательства нашел недостатки, которые были в ходе следствия. Суд вынес два постановления в адрес прокурора Свердловской области и руководителя областного СКР.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.