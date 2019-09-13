2019-09-13T10:49:02+03:00
Звезды

«В трапезной – пить»: Ургант обсмеял идею уральца отправить Шнурова к духовнику Поклонской

Телеведущий ждет от музыканта новых хитов
Лев ИСТОМИН
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Сергей Шнуров и Иван Ургант стали героями светской хроники на Урале. Фото: Михаил Фролов/Борис КудрявовСергей Шнуров и Иван Ургант стали героями светской хроники на Урале. Фото: Михаил Фролов/Борис Кудрявов
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Православный активист из Свердловской области Сергей Алиев на этой неделе не выдержал нецензурного натиска музыканта Сергея Шнурова, который с завидной регулярностью выпускает хиты «с огоньком».

Алиев предложил отправить Шнурова в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом на серьезный разговор с настоятелем игуменом Сергием. Отец Сергий известен тем, что является духовным наставником нескольких известных людей, в числе которых – депутат Госдумы Наталья Поклонская и хоккеист Павел Дацюк.

На эту ситуацию отреагировал ведущий Первого канала Иван Ургант, который в своем шоу пошутил над инициативой уральского православного активиста.

- Теперь мы ждем от Шнурова новых хитов «А я вознесение не буду справлять, «В трапезной – пить» и «На литургии на и в восхитительных крестах», - пошутил Ургант.

Причиной возмущения Алиева стал клип Сергея Шнурова «i_$uss», выпущенный под брендом группировки «Ленинград». Сразу после выхода видео активист вызвал музыканта на «мужской разговор». Встреча намечалась на 18 сентября, но Шнуров в этот день запланировал поездку на Афон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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