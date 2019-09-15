2019-09-15T13:15:35+03:00
Происшествия

Крест с крыши уже упал: в уральском поселке полыхает церковь

В данный момент с огнем пытаются справиться сотрудники МЧС
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Подслушано Сысерть" в соцсети в "Вконтакте"Фото: "Подслушано Сысерть" в соцсети в "Вконтакте"
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Прямо сейчас в небольшом поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области горит церковь. Об этом сообщают сами местные жители в социальной сети в «Вконтакте». В группе «Подслушано Сысерть» опубликовали фото и видео пожара.

Пожар в посёлке Верхняя Сысерть.Видео: "Подслушано Сысерть" в соцсети в "Вконтакте"

Судя по фото, столб дыма поднялся очень высоко и увидеть его можно с окраин поселка. На месте работают несколько пожарных расчетов. Кроме того, очевидцы пишут, что уже успел упасть крест, который стоял на крыше. Сейчас огонь перекинулся на соседний частный дом, также рядом стоит еще одна церковь, которую в данный момент реставрируют.

Фото:"Подслушано Сысерть" в соцсети в "Вконтакте"

Фото:"Подслушано Сысерть" в соцсети в "Вконтакте"

Комментарий от ГУ МЧС по Свердловской области будет позже.

Отметим, церковь, которая горит, Спаса Преображения. Построили ее в 2010 году. Рядом с ней стоит церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная примерно в 1916 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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