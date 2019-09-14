2019-09-14T08:55:49+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом сгорела квартира: погибли два малыша

Их мама попала в больницу из-за отравления угарным газом
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Страшная трагедия произошла в ночь на 14 сентября в Свердловской области. В поселке Нейво-Рудянка под Кировградом, в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Молодцова произошел пожар.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила всего пять квадратных метров – горели личные вещи. В квартире находилась женщина и двое ее детей - девочки двух и трех лет. К сожалению, спасти их не удалось, они погибли от отравления угарным газом. Их мама попала в больницу Кировграда.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В течение пяти минут спасатели потушили очаг возгорания: в ликвидации огня участвовали две единицы техники и пять специалистов. Ее до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались шесть жителей, в том числе два ребенка.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются пожарные дознаватели и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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