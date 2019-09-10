2019-09-10T08:39:04+03:00
Происшествия

«Его просто выкинуло из машины»: на трассе Екатеринбург – Тюмень «Газель» въехала в автокран и загорелась, два человека погибли, один в коме

Выживший водитель пытался спасти застрявших в салоне пассажиров, но было поздно
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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На 25-ом километре трассы ЕкатеринбургТюмень, недалеко от поворота на поселок Косулино, около 01:40 произошло жесткое ДТП, в результате которого два пассажира погибли, еще один находится в коме.

По предварительной информации от ГИБДД, грузопассажирская «Газель» врезалась в автокран, который остановился на обочине из-за поломки, и загорелась. На место приехали спасатели.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП водителя «Газели» срочно госпитализировали с тяжелыми травмами: переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, травмой живота, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Вскоре он впал в кому. В этом же салоне обнаружили два обгоревших тела – сейчас устанавливается личность погибших.

Из-за аварии движение по Тюменскому тракту очень затруднено – вдоль дороги, по одной полосе, выстроилась гигантская пробка.

- Водитель автокрана пояснил, что перегонял машину из Косулино в Екатеринбург. На 25 километре заглох двигатель, и он остановился на обочине, - добавили в ГИБДД. – В это же время он услышал хлопок и, выйдя из кабины, увидел, что в заднее левое колесо въехала «Газель» - и загорелась.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От удара водитель «Газели» вылетел из кабины и упал прямо на дорогу, его перенесли в более безопасное место. Мужчина пытался вытащить оставшихся в салоне пассажиров, но огонь уже сильно «покусал» машину и принялся за автокран.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении ПДД и учитывать дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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