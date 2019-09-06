В Нижнем Тагиле третьеклассник поехал в школу на «Приоре» и устроил ДТП

Во втором городе Свердловской области – Нижнем Тагиле ученик третьего класса стал виновником аварии. Мальчик так сильно хотел удивить своих друзей, что решил поехать на занятия на машине отца. Ребенок дождался, пока родители уйдут на работу, взял ключи и со спокойной душой отправился в путь на отечественной «Приоре».

Машины получили механические повреждения. Фото: УГИБДД Нижнего Тагила

Не успел он проехать и двух кварталов, как столкнулся с внедорожником Mitsubishi. К счастью, все обошлось и никто не пострадал.

Интересно, как бы отреагировали родители мальчика на его выходку, если бы не авария. Фото: УГИБДД Нижнего Тагила

- На место ДТП были вызваны законные представители несовершеннолетнего, а также владелец автомобиля Lada. В адрес отделения по делам несовершеннолетних по факту аварии направлена информация о привлечении законных представителей несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, выразившееся в отсутствии воспитания и контроля со своей стороны, — сообщили в полиции.

Позже мальчик признался, что раньше никогда не сидел за рулем, а покататься на машине отца решил, так как заскучал дома.

Фото: УГИБДД Нижнего Тагила

Фото: УГИБДД Нижнего Тагила

В ГИБДД отметили, что школьник был пристегнут ремнем безопасности.