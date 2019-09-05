2019-09-05T08:03:06+03:00
Происшествия

«Разрезали корпус машины»: на трассе Екатеринбург – Серов лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека

Водитель «Лады» хотел обогнать и выехал на встречку
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"
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На трассе ЕкатеринбургСеров накануне вечером, 4 сентября, произошло серьезное ДТП: лоб в лоб столкнулись Chevrolet и «Лада».

- Водитель иномарки при движении со стороны Нижнего Тагила в сторону Кушвы по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"

В результате этого «Ладу» оттолкнуло в кювет. В салоне находилось 3 человека, из-за удара их зажало в машине, поэтому спасателям пришлось разрезать корпус автомобиля.

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"

Всех троих в срочном порядке госпитализировали в больницу. Серьезные травмы получил водитель. У пассажиров – подозрения на черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

На трассе Екатеринбург - Серов две легковушки врезались в лобовую.Видео: сообщество "Екатеринбург - Серов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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