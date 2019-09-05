«Разрезали корпус машины»: на трассе Екатеринбург – Серов лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека
На трассе Екатеринбург – Серов накануне вечером, 4 сентября, произошло серьезное ДТП: лоб в лоб столкнулись Chevrolet и «Лада».
- Водитель иномарки при движении со стороны Нижнего Тагила в сторону Кушвы по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"
В результате этого «Ладу» оттолкнуло в кювет. В салоне находилось 3 человека, из-за удара их зажало в машине, поэтому спасателям пришлось разрезать корпус автомобиля.
Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"
Всех троих в срочном порядке госпитализировали в больницу. Серьезные травмы получил водитель. У пассажиров – подозрения на черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
На трассе Екатеринбург - Серов две легковушки врезались в лобовую.Видео: сообщество "Екатеринбург - Серов"
ИСТОЧНИК KP.RU