«Разрезали корпус машины»: на трассе Екатеринбург – Серов лоб в лоб столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека

На трассе Екатеринбург – Серов накануне вечером, 4 сентября, произошло серьезное ДТП: лоб в лоб столкнулись Chevrolet и «Лада».

- Водитель иномарки при движении со стороны Нижнего Тагила в сторону Кушвы по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"

В результате этого «Ладу» оттолкнуло в кювет. В салоне находилось 3 человека, из-за удара их зажало в машине, поэтому спасателям пришлось разрезать корпус автомобиля.

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов"

Всех троих в срочном порядке госпитализировали в больницу. Серьезные травмы получил водитель. У пассажиров – подозрения на черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.