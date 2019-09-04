«Рассуждалки про деньги»: дети раскрывают банковские тайны

Вместе с самыми маленькими читателями «Комсомольской правды» рассуждаем, откуда берутся деньги, сколько их в мире и для чего нужны банкоматы?

Даже малыши знают, что без работы денег не достать, а пользоваться банкоматом нужно с помощью пластиковой карты. Подробности – смотрите на видео.