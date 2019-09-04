2019-09-04T14:59:31+03:00
Общество

«Рассуждалки про деньги»: дети раскрывают банковские тайны

Откуда берутся деньги и зачем нужны банкоматы
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Современные дети хорошо знакомы с деньгамиСовременные дети хорошо знакомы с деньгамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Вместе с самыми маленькими читателями «Комсомольской правды» рассуждаем, откуда берутся деньги, сколько их в мире и для чего нужны банкоматы?

Даже малыши знают, что без работы денег не достать, а пользоваться банкоматом нужно с помощью пластиковой карты. Подробности – смотрите на видео.

Рассуждалки про деньги.Видео: Алексей Булатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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