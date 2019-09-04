2019-09-04T15:03:54+03:00
Общество

«Нет документов - нет ценности»: уралец пытался продать медаль деда за 300 рублей, но угодил под суд

Сейчас ему грозит либо штраф, либо арест, либо исправительные работы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФОФото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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В суд Нижнего Тагила направили уголовное дело мужчины, который пытался незаконно сбыть медаль деда. Это была государственная награда СССР за воинскую доблесть.

- Информацию о продаже медали за 300 рублей он разместил на одном из сайтов частных объявлений, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Из его показаний стало известно, что медаль он нашел у себя дома в шкатулке, где хранились различные монеты и значки.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Сам подозреваемый также добавил, что документов к этой медали там не было. Поэтому он подумал, что ценности она не имеет, и ее можно продать.

- Данный вид государственной награды был учрежден в 1969 году в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, - добавили в пресс-группе. - То, что пытался сделать мужчина, подходит под 324 статью УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Во время оговоренной встречи с потенциальным покупателем мужчина был задержан. Сейчас на него завели уголовное дело. Развитие сюжета теперь такое: либо ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо или исправительные работы на срок до года, либо арест на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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