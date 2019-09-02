«Если хотите разочаровать родителей»: как уралочки пытаются обратить на себя внимание в «Тиндере»

Наверняка каждый из нас хотя бы однажды регистрировался на сайте знакомств. Кто-то просто изучал чужие анкеты, а другие писали всем подряд в надежде завести новый роман.

К установке «Тиндера» меня подтолкнула подруга, она посчитала, что хотя бы так я смогу найти себе новую спутницу жизни. За три недели я успел пообщаться с двумя десятками дам и даже сходил на свидание. Но это не главное мое впечатление от сервиса знакомств, больше всего удивило то, как девушки преподносят себя.

Теперь в разделе «О себе» многие пишут не любимые фильмы и книги, а что-то из серии «Ищу тех, кто пойдет со мной за шаурмой посреди ночи».

- Это тенденция нашего времени и этого не избежать. Если люди знакомятся с целью отношений, то люди должны понимать, что рано или поздно нужно будет выходить в реальную жизнь. Тут уже не получится смахнуть человека, чтобы избавиться от него или наоборот показать симпатию. Придется приспосабливаться к живому общению, а не просто нажимать на экран смартфона, - считает семейный психолог Елена Ряплова.

Ниже я собрал скриншоты страниц тех девушек, которые зацепили меня больше остальных. Просмотрите их до конца, многие из них наверняка вызовут у вас шок или смех.

Оригинальный способ привлечь внимание мужской аудитории

Татьяне осталось только полюбить футбол и хоккей…

И добавить нечего...

Серьезная заявка от юной особы

А вот это описание вызывает улыбку как у парней, так и у девушек

Легкий намек на то, что девушка не против общения

Даже сложно представить, что этим хотела сказать Анастасия

Бывает и такое

Юмор вперемешку с пошлостью. Кто знает, может быть это обеспечивает девушке популярность?

Эту анкету удалось найти при подготовке материала. Остроумно и прилично

Не очень приятно, когда знакомство начинается с оскорблений

Печально, что такие вещи пишут девушки, которые еще недавно учились в школе

Странным образом в нашем поиске по Екатеринбургу появилась жительница Тюмени. Но ее статус это нечто...