2019-09-02T17:06:51+03:00
Общество

«Если хотите разочаровать родителей»: как уралочки пытаются обратить на себя внимание в «Тиндере»

Показываем девушек, которые весьма необычно описали себя в приложении для знакомств
Олег Галимов
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В нашем материале собраны анкеты екатеринбурженок в возрасте от 18 до 26 летВ нашем материале собраны анкеты екатеринбурженок в возрасте от 18 до 26 лет
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Наверняка каждый из нас хотя бы однажды регистрировался на сайте знакомств. Кто-то просто изучал чужие анкеты, а другие писали всем подряд в надежде завести новый роман.

К установке «Тиндера» меня подтолкнула подруга, она посчитала, что хотя бы так я смогу найти себе новую спутницу жизни. За три недели я успел пообщаться с двумя десятками дам и даже сходил на свидание. Но это не главное мое впечатление от сервиса знакомств, больше всего удивило то, как девушки преподносят себя.

Теперь в разделе «О себе» многие пишут не любимые фильмы и книги, а что-то из серии «Ищу тех, кто пойдет со мной за шаурмой посреди ночи».

- Это тенденция нашего времени и этого не избежать. Если люди знакомятся с целью отношений, то люди должны понимать, что рано или поздно нужно будет выходить в реальную жизнь. Тут уже не получится смахнуть человека, чтобы избавиться от него или наоборот показать симпатию. Придется приспосабливаться к живому общению, а не просто нажимать на экран смартфона, - считает семейный психолог Елена Ряплова.

Ниже я собрал скриншоты страниц тех девушек, которые зацепили меня больше остальных. Просмотрите их до конца, многие из них наверняка вызовут у вас шок или смех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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