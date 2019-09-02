2019-09-02T17:06:51+03:00
Общество

В муниципальном транспорте Екатеринбурга можно будет ездить со скидкой до конца года

До конца 2019 года в Екатеринбурге можно будет с выгодой оплатить проезд в наземном муниципальном транспорте и метро по бесконтактной карте «Мир»
Иван Егоров
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Фото: платёжная система «Мир».Фото: платёжная система «Мир».
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Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание в автобусе, троллейбусе или трамвае, а также в метрополитене, держатель карты «Мир» получит скидку в размере 4 рублей.

Достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в наземном транспорте или к специальному турникету в метро, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

Акция запущена при поддержке администрации города Екатеринбург и Уральского главного управления Банка России, реализована платежной системой «Мир» совместно с Газпромбанком и оператором перевозок в Екатеринбурге – АО «Информационная сеть». Срок действия акции – с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Газпромбанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

«Жители Свердловской области активно расплачиваются картами «Мир» за различные товары и услуги, а оплата проезда в городском транспорте бесконтактными картами уже вошла у горожан в привычку. Мы считаем, что возможность оплатить проезд в общественном транспорте Екатеринбурга со скидкой по бесконтактной карте «Мир» до конца года будет способствовать дальнейшему росту безналичных платежей в регионе», - отметил Максим Лазырин, коммерческий директор платежной системы «Мир».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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