Ветераны-визовцы победили в городском творческом конкурсе садоводов

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (входят в Группу НЛМК) победили в городском творческом конкурсе садоводов «Это вырастил я». Награды была удостоена декоративная композиция из овощей, фруктов, ягод, цветов, посвященная юбилеям 2019 года: 100-летию со дня рождения писателя Павла Бажова и 90-летию освоения Верх-Исетским заводом российской трансформаторной стали.

Композиция оформлена в цветовой гамме уральских самоцветов и декорирована персонажами из сказов уральского писателя: Данилой-мастером в образе сталевара, Хозяйкой Медной горы, Огневушкой-Поскакушкой и др. Центральным элементом стала копия установленной на ВИЗ-Стали стелы в виде стального цветка, которая символизирует профессионализм визовских металлургов.

На областной выставке достижений Свердловской области в честь 85-летия региона коллективная работа заслуженных визовцев была отмечена благодарственным письмом Совету ветеранов завода.