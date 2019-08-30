2019-08-30T14:24:11+03:00
Экономика

Ветераны-визовцы победили в городском творческом конкурсе садоводов

Награды была удостоена декоративная композиция из овощей, фруктов, ягод, цветов
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (входят в Группу НЛМК) победили в городском творческом конкурсе садоводов «Это вырастил я». Награды была удостоена декоративная композиция из овощей, фруктов, ягод, цветов, посвященная юбилеям 2019 года: 100-летию со дня рождения писателя Павла Бажова и 90-летию освоения Верх-Исетским заводом российской трансформаторной стали.

Композиция оформлена в цветовой гамме уральских самоцветов и декорирована персонажами из сказов уральского писателя: Данилой-мастером в образе сталевара, Хозяйкой Медной горы, Огневушкой-Поскакушкой и др. Центральным элементом стала копия установленной на ВИЗ-Стали стелы в виде стального цветка, которая символизирует профессионализм визовских металлургов.

На областной выставке достижений Свердловской области в честь 85-летия региона коллективная работа заслуженных визовцев была отмечена благодарственным письмом Совету ветеранов завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»
В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с
Новости 24
В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил рабочего, который вылез из люка прямо под колеса
В Екатеринбурге из-за ремонтов закрывают улицу Ирбитскую
Екатеринбургский театр «Место» потерял место из-за потопа
В екатеринбургской школе появилось дружественное пространство для особых учеников
«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу
В семье пополнение: футболист «Урала» стал папой
В Екатеринбурге поэт выставил на аукцион коллекцию маек футболистов ФК «Урал», чтобы помочь больной раком маме
«Я жертва, а не преступник»: В Екатеринбурге тренер, осужденный за педофилию, стал завхозом в тюрьме
В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу
«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень