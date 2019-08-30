ВИЗ-Сталь приступила к созданию парка на месте ликвидированного склада отходов

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовал проект по восстановлению земель на территории выведенного из эксплуатации склада промышленных отходов. До конца 2020 года на высвобожденной площадке появится новая парковая зона.

Склад, предназначенный для хранения отработанных трансформаторов и синтетических масел, вывели из эксплуатации и исключили из Государственного реестра объектов размещения отходов в 2018 году. Комплексная оценка состояния почвы и грунтовых вод, проведенная в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, подтвердила отсутствие воздействия хранившегося ранее на складе совтола на окружающую среду.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Проект восстановления земель на площадке бывшего склада успешно прошел публичные общественные слушания и получил положительную оценку Государственной экологической экспертизы.

В 2019 году на техническом этапе рекультивации на участке снимут асфальт и верхний слой почвы, выровняют нижний слой и нанесут плодородный грунт. Биологический этап работ, который включает высадку многолетних трав, рябин, елей и декоративных кустарников на восстановленные земли, пройдет в 2020 году.