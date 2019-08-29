Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»

Ведущий телекоммуникационный оператор России «Ростелеком» обеспечил каналами связи школу №100*, самую большую и современную в городе Нижний Тагил Свердловской области. Средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 1200 учащихся, готова принять 1 сентября первых учеников.

В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с. Для этого в школу заведен персональный оптоволоконный кабель, проложенный в специально построенной защищенной от каких-либо внешних воздействий канализации. Высокоскоростной интернет – основа для телеком-сервисов, позволяющая оснащать «умными» опциями учебное заведение в дальнейшем.

Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Чтобы нахождение в интернете, было не только комфортным, но и безопасным, точки Wi-Fi доступа школы № 100 будут снабжены «Ростелекомом» сервисами авторизации и контент-фильтрации для детей.

Кроме того, в школе работает современная виртуальная автоматическая телефонная станция (ВАТС), позволяющая принимать 100% звонков. Это особенно актуально для родителей, которым важно сразу дозвониться в школу, где учатся их дети.

Также «Ростелеком» выступил консультантом по установке сервисов видеонаблюдения, в дальнейшем они могут быть расширены в зависимости от потребностей учебного заведения. Осенью в школе запускается система видеоаналитики.

Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Наши дети – это наше будущее, им должно быть доступно все самое лучшее. Перед администрацией Нижнего Тагила стояла задача создать школу, без преувеличения, мирового уровня. Мы учитывали, как ведущий глобальный опыт, так и лучшие традиции советской системы образования. Самое главное, чтобы дети получали положительные эмоции от обучения в этой школе и осваивали компетенции, которые помогут им реализовать себя, стать успешными не только в школе, но и в дальнейшей жизни», - отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Андрей Попов, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные требования к учебному заведению предполагают оснащенность продвинутыми информационными сервисами. В первую очередь, это доступность образовательных интернет-ресурсов, возможность проводить обучение в режиме реального времени с привлечением профильных преподавателей и экспертов из любой точки нашей страны и мира. Кроме того, в сотрудничестве с руководством школы и администрацией Нижнего Тагила, компания обсуждает дальнейшее развитие цифровых возможностей учреждения, например, внедрение сервисов энергосбережения, установку экранов с управляемым регулируемым контентом и многое другое».

Сейчас в школе № 100 создан крепкий базис надежных телекоммуникационных услуг, на основе которых можно развивать самые продвинутые сервисы для обучения, общения и безопасности. В зависимости от задач, которые появятся у образовательного учреждения после ввода в эксплуатацию и сбора данных, «Ростелеком» готов реализовать комплексный проект «Умной школы».

Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

В него входят:

- Создание единой комплексной системы безопасности, интегрированной с единой дежурно-диспетчерской службой (интеллектуальная система видеаналитики, система контроля и управления доступом, интегрированная с системами охранно-тревожной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией). Подобная система способна автоматически обнаруживать в зоне наблюдения нарушения общественного порядка, оставленные предметы, движение в запрещенной зоне, вести контроль и учет посещаемости;

- Внедрение энергоэффективных технологий (градиентное освещение в школе и на пришкольной территории, индивидуальные графики отопления, погодное регулирование теплоснабжения в здании);

- Создание единой электронной площадки информационно-библиотечного центра. Возможность организации web-конференций для организации дистанционного и домашнего образования и другие сервисы.

На данный момент компанией «Ростелеком» накоплен богатый опыт создания цифровой инфраструктуры «под ключ», в том числе в образовательных учреждениях Урала; «Ростелеком» реализовал энергосервисные проекты в школах № 151 и № 22 Челябинска. Это позволило сократить потребление электроэнергии более чем в два раза. Подобные пилотные решения реализуются по одному из направлений проекта «Умный город», вошедшего в федеральную программу «Цифровая экономика».

*Амбициозная стройка, призванная поднять качество среднего образования в городе на новый уровень, стартовала в конце 2018 года. Проект школы был разработан с учетом новейших требований к учебному заведению: здание оснащено современными кабинетами технологии (соответствующими системе WorldSkills Russia Juniors), специализированными лабораториями по физике, химии и биологии, новейшими спортивными тренажерами, собственным медицинским блоком, для занятий спортом ученикам будут доступны футбольное поле, лыжная база, баскетбольная и две волейбольные площадки, теннисный корт, гимнастическая зона, беговые дорожки. При проектировании школы специально учитывалась доступность школьных помещений для маломобильных учеников.