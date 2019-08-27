2019-08-27T16:16:35+03:00
Общество

«Ответственность будут нести главврачи»: В больницах Нижнего Тагила стартовала финансовая проверка

Она продлится месяц
Лев ИСТОМИНМаргарита МАХОНИНА
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Ситуацию с хирургами пытаются решить на уровне губернатораСитуацию с хирургами пытаются решить на уровне губернатораФото: Алексей БУЛАТОВ
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27 августа Нижний Тагил посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Это произошло после того, как шесть врачей Городской больницы №1 написали заявления об увольнении и город мог остаться без квалифицированной помощи специалистов.

Сегодня министр встретился с хирургами, в итоге трое отозвали свои заявления, еще трое взяли время на размышления.

Сразу после возвращения министра Цветкова в Екатеринбург прошло совещание по этому вопросу под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По его итогам принято решение провести серьезную финансовую проверку в двух больницах Нижнего Тагила – Демидовской больнице и Горбольнице №1.

Проверка продлится месяц, после чего будут сделаны оргвыводы. Заместитель губернатор Свердловской области Павел Креков считает, что инцидент с увольнением врачей в Нижнем Тагиле стал результатом слабой работы главных врачей лечебных учреждений с персоналом. Это лишь один из выводов по итогам поездки.

Без медицинской помощи Нижний Тагил не останется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без медицинской помощи Нижний Тагил не останетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Также стало известно, что основная часть врачей двух больниц решили продолжить работу. Уже сейчас в Демидовской больнице пациентам оказывают полноценную хирургическую помощь. По поручению главы региона будет организовано собеседование с сотрудниками всех больниц второго уровня, которые обслуживают по несколько районов города и пригорода, по поводу распределения фонда стимулирования. Речь идет о повышении оплаты труда медицинских работников.

Если в каком-то случае обнаружится низкая ставка у врачей – ее повысят. Также пройдет еще одно совещание с главными врачами больниц области, где еще раз будет детально разобрана ситуация.

После новости об увольнении хирургов губернатор срочно вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

После новости об увольнении хирургов губернатор срочно вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея ЦветковаФото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель ОНФ в Свердловской области Ирина Левина:

- Мы поговорили со всеми участниками этой истории. Пациенты подчеркнули, что не почувствовали какой-то напряженности в обслуживании. Что касается врачей – многие из них не понимали, что заработная плата зависит от нескольких составляющих. Также большая часть хирургов заявили, что не хотели таких последствий в развитии этой ситуации. А медсестры, у которых повышенная нагрузка, ждали простой похвалы и не думали о деньгах.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков:

- Мы рассмотрим вопрос о перенагрузке в больницах Нижнего Тагила. Мы выезжали в госпиталь Владислава Тетюхина, говорили о том, чтобы они принимали пациентов, которым требуется срочная операция. Что касается главных врачей городских больниц – ответственность за работу с финансами будут нести они.

По словам областного руководства, врачи были перегружены работой, что и стало одной из причин конфликта в Нижнем Тагиле. Частично это связано с нехваткой кадров, в других случаях – с желанием заработать.

Отметим, что сегодня утром депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин высказал мнение о том, что врачи поступили неправильно, написав заявление об увольнении. Этим, по словам депутата, они подставили жителей Нижнего Тагила. Слова депутата в интернете подвергли резкой критике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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