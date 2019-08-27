Два хирурга из Нижнего Тагила решили не увольняться после визита свердловского министра здравоохранения

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-27T12:38:14+03:00

Об увольнении думают еще три хирурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловским властям удалось уговорить остаться на работе нескольких хирургов из Нижнего Тагила. Напомним, 19 августа шесть человек – все отделение горбольницы №1, подали заявление на увольнение: врачи пожаловались на низкую зарплату, высокую нагрузку и отсутствие юридической защиты. Ранее аналогичная история произошла с Демидовской горбольницей. Ситуация оказалась критической: на проблему обратили внимание губернатор, прокуратура, Кремль.

– После визита министра здравоохранения Андрея Цветкова два хирурга пообещали отозвать свои заявления, – сообщила пресс-секретарь медучреждения Алена Усатова. – Остальные будут думать.

Также в пресс-службе Минздрава Свердловской области ранее говорили, что заявление уже отозвал один специалист.

Министр здравоохранения региона посетил больницу сегодня, 27 августа Фото: пресс-секретарь Минздрава Свердловской области

– Практически все хирурги на самом деле не хотят уходить, а хотят в диалоге донести свои мысли и предложения, – рассказал глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. – Причем не только о зарплате, но и о кадровых проблемах – например, в анастезиологии, о повышенном внимании правоохранительных органов к так называемым врачебным ошибкам, о необходимости распределения после ВУЗа, о более гибкой системе оплаты труда, организации дежурств.

Аналогичную точку зрения ранее озвучивал глава профсоюза медработников региона Сергей Угринов. В качестве помощи в Нижний Тагил направили две бригады врачей из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU