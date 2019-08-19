2019-08-19T16:03:35+03:00
Происшествия

На Урале загорелось предприятие, производящее взрывчатку

Огонь охватил крышу производственного здания
Данил СВЕЧКОВ
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Пожарные справились с огнем за 50 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные справились с огнем за 50 минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На Урале загорелось предприятие, которое занимается производством взрывчатых веществ, а также обработкой отходов и лома драгоценных металлов. Оно находится в городе Реж в Свердловской области. Пламя очень быстро распространилось по производственному зданию.

- Горела кровля одноэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 50 минут пожарные справились с огнем. В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.

На месте ЧП работали десять пожарных машин и 41 сотрудник МЧС. До прибытия спасателей из цехов самостоятельно выбежали 35 рабочих. По предварительной информации, в огне никто не пострадал.

Сообщение об огне поступило в пожарную службу в 15.43. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение об огне поступило в пожарную службу в 15.43. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте ЧП работало больше 40 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте ЧП работало больше 40 пожарных. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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