2019-08-18T10:15:01+03:00
Происшествия

«Пострадавшей в этот день 18 исполнилось»: на Урале пьяный водитель «Лексуса» наехал на толпу

Медицинская помощь понадобилась лишь одной девушке
Данил СВЕЧКОВ
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В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Архивный снимок.В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Архивный снимок.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Свердловской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием «Лексуса». Как сообщают очевидцы, посреди ночи в селе Кленовском в Нижнесергинском районе дорогая иномарка протаранила четырех человек, шедших по обочине. Правда, медицинская помощь после этого потребовалась лишь одной из них.

- Водитель «Лексуса» был в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. - Медицинская помощь понадобилась 18-летней девушке. Больше никто к врачам не обращался. Обстоятельства ДТП уточняются.

По предварительной информации, у девушки перелом руки. Добавим, что в этот день она со своими близкими отмечала 18-й день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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