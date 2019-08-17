2019-08-17T16:48:19+03:00
Общество

Лидеру группы «Чайф» Шахрину вернули его пропавший автомобиль

Рок-музыкант получил старый «Москвич», принадлежавший его деду
Лев ИСТОМИН
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Автомобиль музыканту вернули на главном проспекте Екатеринбурга. Фото: Виктория МкртчанАвтомобиль музыканту вернули на главном проспекте Екатеринбурга. Фото: Виктория Мкртчан
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Интересным событием отметился Екатеринбург в свой 296-й день рождения. После утренней музыкальной разминки на площади 1905 год лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отправился по проспекту Ленина на выставку раритетных автомобилей.

Здесь он встретил своих давних знакомых – губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского. Представители политической элиты давно знакомы с музыкантом, группа которого давно стала одним из символов современного Екатеринбурга. Куйвашев и Высокинский взаимными поздравлениями с Шахриным ограничиваться не стали и сделали ему уникальный подарок.

На выставке ретро-автомобилей музыкант получил «Москвич-401» 1954 года выпуска, который когда-то принадлежал деду Владимира Шахрина.

Шахрин поблагодарил политиков за уникальный подарок. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Шахрин поблагодарил политиков за уникальный подарок. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

- Сегодня отреставрированный «Москвич» торжественно вернулся владельцу, — написал губернатор в своем Instagram.

В начале 1990-х годов уже известный рок-музыкант передвигался на этом автомобиле по родному Екатеринбургу, однако позже машина пропала. Сегодня она была возвращена законному владельцу.

Отметим, что в День города именно группа «Чайф» стала главным хэдлайнером праздничного концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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