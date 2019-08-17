Взрыв газа под Екатеринбургом разрушил стену дома
Рано утром в субботу, 17 августа, спасатели получили сигнал о взрыве газа в частном жилом доме по улице Пролетарская в городе Сухой Лог под Екатеринбургом.
Внутренние перекрытия тоже сильно повреждены. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Из-за сильного хлопка рухнула стена дома, и оказались сильно повреждены перекрытия, однако возгорания удалось избежать, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Газовый баллон после хлопка остался целым. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На месте ЧП работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Как выяснилось, в доме находился газовый баллон, из которого произошла утечка. Сам баллон не получил повреждений.В ходе ЧП пострадало два человека: мужчина 1950 года рождения и женщина 1952 года рождения, которые были экстренно госпитализированы в Центральную районную больницу в Сухом Логу.
Взрыв газа в частном доме под Ектаеринбургом.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области
Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU