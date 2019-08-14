Жене экс-полицейского, дважды переехавшей в Белоярском двух 17-летних девушек, грозит 15 лет

В деле Марины Мартемьяновой, которая в начале апреля сбила двух 17-летних девушек в Белоярском поселке, скоро будет поставлена точка. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и скоро женщина окажется на скамье подсудимых.

– В вечернее время 6 апреля обвиняемая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, – сообщают в прокуратуре Свердловской области. – На переулке Февральском ее автомобиль выехал на полосу для встречного движения, где она допустила наезд на двух девушек пешеходов.

Но этим дело не ограничилось. По версии следователей, Мартемьянова попыталась «замести следы» и переехав двух девушек развернулась и поехала в обратную сторону.

Во время теста Марины Мартемьяновой на алкогольное опьянение прибор показал 1,241 промили.

– Желая смерти пострадавшим, женщина-водитель совершила наезд на лежащую на проезжей части девушку, при этом совершить наезд на вторую потерпевшую не смогла, поскольку та находилась на обочине на безопасном расстоянии, – добавляют в надзорном ведомстве.

У одной из девушек врачи диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму. Ее подруга также получила ЧМЗ и компрессионный перелом позвоночника. Вскоре Мартемьянову задержали инспекторы ГИБДД. Во время теста на алкогольное опьянение прибор показал 1,241 промили.

Позже, когда решался вопрос по мере пресечения, адвокат Мартемьяновой просил суд учесть, что его подзащитную «ослепили фары встречной машины, когда она возвращалась на место аварии». И именно из-за этого якобы она и наехала повторно на одну из девушек. Уголовное дело уже направлено в суд. По статье «покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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