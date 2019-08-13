«Она растет и горит»: жители поселка под Нижним Тагилом жалуются на нелегальную свалку

В январе 2019 года в Свердловской области стартовала экологическая реформа. Чиновники решили навести порядок в сфере твердых коммунальных отходов. В регионе уже ликвидировали сотни нелегальных свалок, установили множество дополнительных контейнерных площадок. Однако за прошедшие полгода изменения дошли не до всех населенных пунктов.

Так, жители поселка Баранчинский под Нижним Тагилом уже несколько лет жалуются на большую свалку, которая уже несколько лет растет буквально в ста метрах от населенного пункта в лесу у дороги. Люди опасаются, что представители регионального оператора «Рифей» (работает в северной зоне, на территории которого расположен поселок) не успеют ликвидировать свалку до наступления холодов. А там – придется снова ждать весны.

Мусор здесь копится на протяжении нескольких лет. Фото: Лев ИСТОМИН

- Изменения с начала года все-таки есть – по частному сектору по субботам ездит мусоровоз и собирает мусор в пакетах. Машину караулят в назначенное время местные жители и забрасывают отходы. Поэтому в лес стали вывозить мусор меньше, но все-таки нарушители есть, - рассказывает жительница поселка Анна Иванова. – Также в центре поселка появились два дополнительных старых контейнера. Других изменений нет.

Нелегальная свалка действительно продолжает действовать: она постепенно растет, горит. Более того, в этом году здесь появились бездомные собаки, поэтому бабушки опасаются ходить по этой дороге в лес.

По этой дороге жители поселка ходят в лес. Рядом пасутся коровы. Фото: Лев ИСТОМИН

- Мы находимся в 37 километрах от промышленного центра - Нижний Тагил. Но у нас здесь чистая экология, «химия» до нас не доходит – прекрасные места для рыбалки, сбора ягод и грибов. Но, чтобы попасть в лес, нужно пройти через эту свалку – «черное пятно» на теле поселка. Здесь же рядом пасутся коровы и овцы, дым от свалки доходит до жилого сектора, поэтому, жители жалуются не зря, - говорят баранчинцы.

Представитель регионального оператора «Рифей» корреспонденту «Комсомолки» рассказала, что нелегальная свалка рядом с поселком Баранчинский внесена в реестр регоператора и будет ликвидирована.

Мусор растет с каждым днем. Фото: Лев ИСТОМИН

Также в пресс-службе компании напомнили, что мусор на подобные свалки выкидывают местные жители и предприниматели, которым грозит ответственность в виде крупных штрафов.

- Для тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, в законодательстве РФ по ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для юридических лиц, причастных к образованию свалки, санкции начинаются от 100 до 250 тысяч рублей. Для должностных лиц установлено взыскание от 10 до 30 тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица могут получить штраф от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Для физических лиц размер санкций составляет от 1 до 2 тысяч рублей, - рассказывают специалисты.

Что же делать при обнаружении подобной свалки? Сотрудники предприятия говорят, что, прежде всего, нужно зафиксировать нарушения на фото и видео, после чего передать информацию в ближайшее отделение Роспотребнадзора ( оно расположено в городе Кушва по адресу улица Коммуны, 78), в областную прокуратуру, полицию или же на сайт Министерства природы и экологии РФ в раздел «Общество».

Свалку облюбовали бездомные псы. Фото: Лев ИСТОМИН

Есть еще один способ - направить сведения о нелегальной свалке региональному оператору – в компанию «Рифей» по адресу rifey-apo1@mail.ru. Компания направит данные для разбирательства уполномоченным органам.

- Свалки создают сами люди, не понимая, что разлагающийся мусор - источник опасности для человека. Отходы выделяют в атмосферу токсичные вещества, могут стать причиной заражения почвы, воды или спровоцировать возгорание, - заключают в компании.

Свалка находится в 100 метрах от поселка с населением более 10 тысяч человек. Фото: Яндекс.Карты

«Комсомолка» на всякий случай еще раз направила материалы по поводу нелегальной свалки в поселке Баранчинский на почту регоператора. Мы будем следить за развитием ситуации.