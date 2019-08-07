«Бегуны убьют газон!»: организаторы марафона «Европа-Азия» изменили место финиша

До юбилейного марафона «Европа-Азия» остается всего четыре дня, но на сей раз не обошлось без скандала. Президент ФК «Урал» Григорий Иванов категорически высказался о том, что участники забегов должны финишировать на футбольном поле.

По его словам, в городе есть более удачные места, где можно проводить легкоатлетические соревнования.

- Я поддерживаю любое спортивное мероприятие, потому что они прославляют наш город. Но вы задумайтесь, сколько нужно времени и сил, чтобы подготовить поле к футбольному матчу. Скоро к нам приедет играть молодежная сборная России, «Уралу» предстоит сыграть три матча до 1 сентября. У нас есть прекрасный стадион «Калининец» - идеальное место для финиша марафона. Почему-то футболисты не играют на беговых дорожках в футбол, а атлеты по полю бегают. Нужно здраво оценить ситуацию, ведь в противном случае бегуны убьют газон!

Обычно старт и финиш марафона проходили на площади 1905 года, но в этом году организаторы решили немного изменить форматФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь директор марафона Андрей Уткин заявил, что организаторы уже наслышаны о недовольстве Иванова и пошли на уступки в этом вопросе.

- Футбольный клуб «Урал», как и мы, обычный арендатор стадиона, - рассказал «КП» Уткин. – Мы закроем поле плотным пластиковым покрытием, как это было на концерте «Ленинграда», а место финиша уже перенесли на 20 метров. Участники будут забегать в чашу стадиона при этом, не выбегая на газон.

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