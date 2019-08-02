Как зарегистрироваться на марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге

До юбилейного пятого марафона «Европа-Азия»-2019 остается чуть больше недели – забег пройдет в Екатеринбурге 11 августа. Участников будут бежать дистанции в 3, 10, 21 и 42. Маршрут будет проходить: от корпуса УрФУ на улице Мира до стелы Европа-Азия на Ново-Московском тракте. Для самых маленьких атлетов предусмотрен забег на 400 метров. В отличие от предыдущих годов на этот раз старт и финиш будет организован не на площади 1905 года, а у стадиона «Екатеринбург Арена».

Схема трассы марафона. Фото: предоставлено организаторами

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЗАБЕГ

Очень просто – для этого необходимо зайти на официальный сайт марафона «Европа-Азия»-2019, выбрать интересующую вас дистанцию и заполнить форму. Участие платное: дистанция 42 км обойдется в 2000 рублей, полумарафон – 1600 рублей, забег на 10 километров – 1400 рублей, на 3 километра – 1000 рублей, детский забег стоит 700 рублей. Оплату можно произвести, указав реквизиты банковской карты.

Зарегистрироваться на забег можно будет и при выдаче стартовых пакетов, но цены будут выше на 300-400 рублей!

Кому положена скидка:

- Ветераны боевых действий и локальных конфликтов освобождаются от оплаты заявочного взноса.

- Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше, а также ветераны труда оплачивают заявочный взнос со скидкой в 50 %.

- Студенты очной формы обучения, учащиеся общеобразовательных учреждений, инвалиды, многодетные семьи, ветераны спорта могут рассчитывать на 20% скидку.

Завершив покупку вам на почту придет письмо с подтверждением и стартовым номером. Но если вы думаете, что теперь осталось лишь в назначенное время прийти на старт, то сильно ошибаетесь. Главным условием для допуска является медицинская справка, которую еще нужно получить.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИСКУЮ СПРАВКУ

Медицинская справка должна быть выдана спортивным врачом с указанием именно той дистанции, на которую вы собираетесь. На сегодняшний день такие специалисты есть даже не во всех частных центрах. Там, в среднем, прием обойдется вам от двух до трех тысяч рублей.

Что же касается муниципальных учреждений, то лучше всего обратиться в спортивный диспансер на Еремина, 15. Там справку о допуске к марафону можно получить в течение часа. Для этого необходимо пройти двух врачей: кардиолога, который проведет ЭКГ и спортварача, выдающего заключение.

Пробежать 42 километра по силам лишь опытным бегунамФото: Алексей БУЛАТОВ

Время приема специалистов лучше уточнить заранее по телефону 289-88-00. Общая стоимость приема у двух специалистов составит порядка 1500 рублей.

Я КУПИЛ СЛОТ И ПОЛУЧИЛ СПРАВКУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

Теперь осталось получить стартовый пакет участника забега, их будут выдавать на «Екатеринбург Арене» 9 августа с 12:00 до 20:00 и 10 августа с 10:00 до 20:00 на входе № 1. Телефон для справок: 381-84-50.

В него традиционно входят: фирменная майка, номер с чипом для индивидуального хронометража, раздаточные материалы (энергетические батончики, гели и т.д).

Для получения пакета участника необходимо предъявить:

1. Удостоверение личности.

2. Оригинал медицинской справки о допуске к забегу (ксерокопия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала, справки не возвращаются).

Если вы не можете самостоятельно забрать стартовый пакет, то его могут забрать для вас по доверенности. Для получения пакета участника по доверенности необходимо предъявить:

1. Оригинал доверенности на имя доверенного лица

2. Удостоверение личности доверенного лица

3. Копия удостоверения личности участника

4. Оригинал медицинской справки на имя участника о допуске к забегу.

В марафоне примут участие 10 тысяч человек из 19 странФото: Алексей БУЛАТОВ

РАСПИСАНИЕ ЗАБЕГОВ

07:00 – торжественное открытие марафона на стадионе «Екатеринбург-Арена».

08:00 – старт участников на дистанции 42,2 км.

08:10 – старт участников на дистанции 21,1 км.

09:00 – старт участников на дистанции 10 км.

10:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 10 км, 21,1 км.

12:00 – старт участников на дистанции 3 км.

13:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 42,2 км.

14:00 – закрытие трассы.

До встречи на старте!