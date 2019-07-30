Молодежная сборная России проведет важный матч на «Екатеринбург Арене»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-30T16:06:20+03:00

Молодежка уже проводила игры в Екатеринбурге в 2012 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наша команда сыграет со сборной Польши в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы-2021

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«Екатеринбург Арена» примет матч молодежных сборных России и Польши. Игра отборочного турнира Чемпионата Европы-2021 U-21 состоится 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе стадиона.

- Осенью 2012 года на нашем стадионе уже проводились матчи с участием национальных молодёжных команд. Именно тогда столица Урала не только принесла удачу россиянам в двух решающих встречах отборочного цикла и стыковом поединке, но и обеспечила великолепную поддержку болельщиков, собравших невиданный для матчей молодёжных команд аншлаг на трибунах. В составе российской молодёжки тогда выступали Олег Шатов, Денис Черышев и Федор Смолов, - говорится в сообщении

Отметим, что в этом сезоне на стадионе проводился концерт группировки «Ленинград» и матч «Урал» - «Ахмат».

ИСТОЧНИК KP.RU