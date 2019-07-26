Ученые объяснили, почему на Урале массово гибнет рыба

В водоемах Свердловской области массово гибнет рыба – в этом году на такое явление жаловались жители Березовского, Арамили и Большого Истока. Мертвые окуни, караси и язи скапливаются в озерах и прудах – убирать их никто не спешит.

– Со вчерашнего дня я вижу потоки такой рыбы, – рассказывает свердловчанин Егор в видео, где видны последствия замора. – Видимо, был отравляющий выброс, и совсем недавно.

К решению проблемы даже подключилась прокуратура: ведомство забирает пробы воды и образцы у погибшей живности, чтобы проверить, нет ли в озерах загрязняющих веществ. Однако уральские ученые считают, что причина массовой гибели заключается не в этом.

– Летние заморы рыбы в прудах и озерах связаны чаще всего с тем, что там не хватает кислорода. Во-первых, при повышении температуры воды у него снижается возможность растворяться, – пояснила «КП-Екатеринбург» кандидат биологических наук и научный сотрудник УрО РАН Ольга Госькова. – Во-вторых, при повышении температуры воды увеличивается масса водорослей, которые начинают поглощать кислород в ночное время. Кроме того, он расходуется на окисление органических веществ, которые попадают в воду с берега.

Также на массовую гибель фауны может влиять отсутствие проточности – например, наглухо закрытые плотины. Все перечисленные причины приводят к тому, что мертвая рыба скапливается в самом пруду или ниже.

На Урале массово гибнет рыба.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Замор влияет на численность рыб и структуру популяции. Если он массовый, например, в крупных прудах, они могут потерять промысловое значение, – рассказала Госькова. – В частности, к такому итогу привел замор, который несколько лет назад прошел в Верх-Сысертском пруду. Тогда мертвую рыбу увозили грузовиками.

Однако есть способ избежать массового замора. Для этого, по словам научного сотрудника УрО РАН, следует скашивать зелень, которой зарастают берега прудов. Прилегающую территорию чистить от мусора, и исключить попадание бытовых и промышленных стоков в водоем. Также озера, пруды и реки следует чистить от «донных осадков» – органических и неорганических минеральных веществ.

– При этом часть работ, таких, как чистку от донных осадков, следует проводить в холодное время суток. В теплое время эти действия израсходуют кислород, – заключила Госькова.