Прокуратура проверит массовый мор рыбы в реке под Березовским

СЕГОДНЯ 15:31 2019-03-18T15:35:47+03:00

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Свердловская природоохранная прокуратура займется проверкой массовой гибели рыбы в реке Пышма под Березовским. О масштабном море сообщил один из местных жителей. Между поселками Старопышминск и Становой на территории дражных полигонов, где ранее добывали золото, мужчина обнаружил буквально горы мертвой рыбы.

К проведению проверки привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

- Специалистами будут отобраны образцы рыбы, проведено исследование для установления причины массового мора рыбы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам исследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU