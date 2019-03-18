Прокуратура проверит массовый мор рыбы в реке под Березовским
Свердловская природоохранная прокуратура займется проверкой массовой гибели рыбы в реке Пышма под Березовским. О масштабном море сообщил один из местных жителей. Между поселками Старопышминск и Становой на территории дражных полигонов, где ранее добывали золото, мужчина обнаружил буквально горы мертвой рыбы.
К проведению проверки привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
- Специалистами будут отобраны образцы рыбы, проведено исследование для установления причины массового мора рыбы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По результатам исследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU