2019-07-24T18:20:19+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом ищут причины массовой гибели рыбы

Проверку проводит природоохранная прокуратура
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба региональной прокуратурыФото: пресс-служба региональной прокуратуры
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Жители поселка Большой Исток под Екатеринбургом пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Исеть рядом с населенным пунктом. Сразу после этого межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

Сейчас специалисты отобрали образцы погибшей рыбы, чтобы установить причины мора. Также взяты пробы воды в реке для проверки на наличие загрязняющих веществ, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам мероприятий прокуратура примет меры реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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