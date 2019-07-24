Под Екатеринбургом ищут причины массовой гибели рыбы
Проверку проводит природоохранная прокуратура
Фото: пресс-служба региональной прокуратуры
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Жители поселка Большой Исток под Екатеринбургом пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Исеть рядом с населенным пунктом. Сразу после этого межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.
Сейчас специалисты отобрали образцы погибшей рыбы, чтобы установить причины мора. Также взяты пробы воды в реке для проверки на наличие загрязняющих веществ, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
По итогам мероприятий прокуратура примет меры реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU