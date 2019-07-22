2019-07-22T19:19:41+03:00
Общество

Плывет кверху брюхом: под Екатеринбургом заметили массовый мор рыбы на Исети

Об этом сообщают местные жители города Арамиль
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»
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Под Екатеринбургом заметили массовый мор рыбы на реке Исеть. Об этом сообщают местные жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Мужчина по имени Егор снял на видео, как по реке плывет мертвая рыба вблизи города Арамиль

- Вот даже умудрился одну выловить. Видно, что хороший язь такой. Еще сильно она не успела протухнуть, - говорит на видео мужчина.

Местный житель говорит, что видит потоки мертвой рыбы уже второй день подряд. Мужчина предполагает, что всему виной химический выброс.

Под Екатеринбургом на Исети заметили мертвую рыбу.Видео: Егор

ИСТОЧНИК KP.RU

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