Плывет кверху брюхом: под Екатеринбургом заметили массовый мор рыбы на Исети
Об этом сообщают местные жители города Арамиль
Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»
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Под Екатеринбургом заметили массовый мор рыбы на реке Исеть. Об этом сообщают местные жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Мужчина по имени Егор снял на видео, как по реке плывет мертвая рыба вблизи города Арамиль
- Вот даже умудрился одну выловить. Видно, что хороший язь такой. Еще сильно она не успела протухнуть, - говорит на видео мужчина.
Местный житель говорит, что видит потоки мертвой рыбы уже второй день подряд. Мужчина предполагает, что всему виной химический выброс.
Под Екатеринбургом на Исети заметили мертвую рыбу.Видео: Егор
ИСТОЧНИК KP.RU