Дым или туман: почему над Екатеринбургом нависла белая пелена

Екатеринбург накрыло одеялом белой пелены. Сегодня утром местные жители пожаловались на плотный туман, а также запах гари. Спасатели заявляют, никаких природных и техногенных пожаров в области не случалось. Но если это просто погодное явление, то почему туман не рассеялся к обеду? Ведь дымка в городе заметна до сих пор. Выясняем, что происходит у специалистов МЧС, Гидрометцентра и Роспотребнадзора.

ЭТО ДОЖДЬ

В Уралгидрометцентре объясняют появление дымки дождями. В Свердловской области осадки выпали как раз этой ночью и сейчас они испаряются. Усиливает эффект еще отсутствие ветра, говорят синоптики.

- Мы склоняемся именно к метеорологическому явлению и рассчитываем, что период этого антициклона будет не продолжительный, и завтра к вечеру атмосфера будет очищаться, - комментируют в ведомстве.

По словам специалистов, такая погода усилила процесс накопления вредных веществ в самом нижнем слое атмосферы. Однако, превышений допустимой концентрации не было зафиксировано.

Синоптики добавляют, в данный момент в сторону столицы Урала дует северный и северо-западный ветер. И вполне возможно, что туман принесло из соседних регионов.

ЭТО ПОЖАР

Но что же делать с запахом гари? На него пожаловались десятки местных жителей. В областном МЧС объясняют, что в регионе нет никаких природных и техногенных пожаров. Но спасатели отреагировали на заявление жителей и отправились проверять воздух.

- В связи с многочисленными обращения граждан на неприятный запах оперативные группы МЧС проводят объезд и мониторинг ситуации на торфяниках вблизи Екатеринбурга, возгораний не выявлено. Кроме того, специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории МЧС проводят мониторинг состояния воздуха в различных районах города, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, - говорят сотрудники МЧС по Свердловской области.

Фото: Мария ТРАПЕЗНИКОВА

Если в области нет никаких пожаров, может они случались у наших соседей. Судя по оперативным сводкам, крупные возгорания наблюдаются в Красноярском крае и Иркутской области. Но эти регионы от Свердловской области находятся слишком далеко.

Похожая ситуация со смогом замечена в Ханты-Мансийском округе и Тюменской области.

- В восточных и центральных районах Ханты-Мансийского автономного округа наблюдается дымка и легкий запах гари, характерные для лесных пожаров. Однако на территории округа по состоянию на 9 часов утра 21 июля действующих природных пожаров не зарегистрировано. В воскресенье в течение дня обнаружено 6 очагов природных пожаров: по 2 в Кондинском и Ханты-Мансийском районах, и по одному очагу в Советском и Нижневартовском районах на площадях 0,01 – 0,5 га. Все возгорания были ликвидированы сразу после обнаружения, - отметили в ГУ МЧС по ХМАО.

ВОЗДУХ НА ПРОБУ

В ситуацию вмешались сотрудники регионального отделения Роспотребнадзора. Специалисты выехали на отбор проб воздуха по тем адреса, откуда пришли жалобы от жителей.

- Так получилось, что у нас по одному - два обращения с каждого района города: с Чкаловского, Кировского, Ленинского, Верх-Исетского. Поэтому мы дадим общий комментарий по обстановке во всем городе, - рассказывает Анна Ожеганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.

Конкретные результаты того, что же все-таки найдут в воздухе Екатеринбурга, будут известны уже сегодня, но ближе к вечеру.

Пока мы ждем прояснения тумана и самой ситуации, водителей просят быть осторожными на дорогах. С самого утра видимость в городе около 1,8 километров.