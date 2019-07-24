«Группа ЛСР» представляет концепт застройки территории завода ЖБИ в Екатеринбурге

«Группа ЛСР» представляет концепт будущего микрорайона, который расположится на участке площадью 19 га в границах улиц 40-летия Комсомола – Алданская – Бетонщиков. На месте неиспользуемых цехов завода ЖБИ в Екатеринбурге будет построено порядка 300 тысяч км. м жилой недвижимости со всей необходимой коммерческой и социальной инфраструктурой.

Концепт предусматривает реконструкцию школы №86, которая сможет вместить порядка 1500 учеников, строительство двух детских садов на 490 мест, поликлиники на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным полем. Здесь также появится торговый центр, а на первых этажах жилых домов по улице Алданской – коммерческие помещения. На северо-восточной стороне микрорайона расположатся наземные паркинги.

Концепция застройки предполагает закрытые от проезда автомобилей дворы с домами от 10 до 26 этажей. Центром притяжения жителей станет широкий благоустроенный бульвар для отдыха и занятий спортом, который пройдет посередине квартала и поделит его условно на две части. Доминантой нового микрорайона будет башня-символ пятиугольной формы, которая появится на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданская.

- Мы планируем начать реализацию этого проекта уже в следующем году, — рассказал директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале Иван Кудрявцев. — Первым наша компания намерена освоить участок на улице Бетонщиков рядом с сосновым бором, который будет непременно сохранен в первозданном виде. К тому же концепт нового микрорайона предусматривает высадку более 5 тысяч новых деревьев и кустарников. Отмечу также, что на площадке, отданной под развитие, уже есть все необходимые инженерные сети: это позволит существенно снизить стоимость строительства и, как следствие, конечную цену на жилье.

Концепт застройки. Фото: пресс-служба "Группы компаний ЛСР"

Напомним, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания данной территории. Разработать и утвердить его планируется до конца 2019 года. Проектирование нового жилого квартала ведется в рамках масштабной реорганизации завода ЖБИ.

На сегодняшний день все производство перенесено в цех №7, снесены открытый склад цеха №4, дробильно-помольное отделение со складом извести и силосные банки склада цемента и золы. Следующим этапом, уже этой осенью, планируется снос помещений гаража и подготовка площадки под застройку. Завершена масштабная работа по сокращению санитарно-защитных зон заводской территории.

Как уже сообщалось ранее, большая часть производственных мощностей предприятия, расположенных на 39 га земли в 9 цехах, не использовалась. Для того чтобы выпускать изделия для 300 тысяч кв. м жилья ежегодно, все производство было сконцентрировано в одном цехе. Это позволило эффективно использовать теплоресурсы, производственные мощности, добиться снижения себестоимости продукции. Благодаря современному оборудованию теперь на меньшей территории завода производится больше изделий.