2019-07-22T14:54:47+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь и ВИЗ отметили День металлурга семейным фестивалем

Около 700 металлургов с семьями стали участниками большого выездного фестиваля на базе отдыха озера Балтым
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

В честь профессионального праздника ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) провели для работников предприятий масштабный совместный праздник. Около 700 металлургов с семьями стали участниками большого выездного фестиваля на базе отдыха озера Балтым.

Праздничную программу открыли генеральный директор ВИЗ-Стали Станислав Ольков и генеральный директор ВИЗа Евгений Доронин. В торжественной обстановке они вручили Почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ передовикам: начальнику производственно-диспетчерского отдела Владимиру Захарову, электромонтеру Алексею Костину, термисту Евгению Шалашову, главному специалисту по операционной эффективности Максиму Пешкову.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Семейный фестиваль продолжили выступления творческих коллективов города и предприятий. Вместе с металлургами на сцену вышли их дети, которые специально для этого праздника подготовили концертную программу с танцевальными и вокальными номерами, фокусами, исполнением частушек и куплетов и др.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

После концерта и барбекю-шоу для визовцев организовали состязания по футболу, волейболу, настольному теннису, гигантским шашкам, катаниям на банане, прыжкам на батуте. Дети заводчан изготавливали и запускали воздушных змей, расписывали пряники, вместе с родителями участвовали в веселых эстафетах, аттракционах и мастер-классах.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Завершился праздник награждением самых активных участников семейного фестиваля, которые получили ценные подарки и сувениры с корпоративной символикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение из-за замены асфальта
«Купил билет ко дню рождения супруги»: уральский фермер выиграл миллион рублей в лотерее
«Бесконечных двадцать лет…»: В Екатеринбурге появился стрит-арт про балет
В Свердловской области почта прекратила доставлять квитанции за электроэнергию
На Урале трем людям с хроническим алкоголизмом выдали разрешение на ношение оружия
Познакомились в соцсети: 14-летняя девочка, пропавшая с сестрой на Урале, уехала в гости к своему виртуальному другу
Просигналил и экстренно затормозил: В Свердловской области под колеса поездов попали двое мужчин
Дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов назначаются на СвЖД для гостей фестиваля UralTerraJazz
В Свердловской области пройдет всероссийская акция по тестированию на ВИЧ
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернули несколько киосков
«Группа ЛСР» в 20-й раз возглавила ТОП застройщиков Свердловской области
Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Клевета и призыв к массовым беспорядкам: против уральского гусара Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела
В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима