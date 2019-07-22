ВИЗ-Сталь и ВИЗ отметили День металлурга семейным фестивалем

В честь профессионального праздника ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) провели для работников предприятий масштабный совместный праздник. Около 700 металлургов с семьями стали участниками большого выездного фестиваля на базе отдыха озера Балтым.

Праздничную программу открыли генеральный директор ВИЗ-Стали Станислав Ольков и генеральный директор ВИЗа Евгений Доронин. В торжественной обстановке они вручили Почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ передовикам: начальнику производственно-диспетчерского отдела Владимиру Захарову, электромонтеру Алексею Костину, термисту Евгению Шалашову, главному специалисту по операционной эффективности Максиму Пешкову.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Семейный фестиваль продолжили выступления творческих коллективов города и предприятий. Вместе с металлургами на сцену вышли их дети, которые специально для этого праздника подготовили концертную программу с танцевальными и вокальными номерами, фокусами, исполнением частушек и куплетов и др.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

После концерта и барбекю-шоу для визовцев организовали состязания по футболу, волейболу, настольному теннису, гигантским шашкам, катаниям на банане, прыжкам на батуте. Дети заводчан изготавливали и запускали воздушных змей, расписывали пряники, вместе с родителями участвовали в веселых эстафетах, аттракционах и мастер-классах.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Завершился праздник награждением самых активных участников семейного фестиваля, которые получили ценные подарки и сувениры с корпоративной символикой.